Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın 26 kişilik 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer almayan ancak kafileyle birlikte ABD’ye seyahat eden Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz'ın, Arizona’daki kamptan ayrılacağını açıkladı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için 35 kişilik geniş aday kadroda yer alan 2 oyuncu, Arizona’daki kamptan ayrıldı.

ARAL ŞİMŞİR VE DEMİR EGE, TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın Dünya Kupası için belirlediği 26 kişilik nihai kadronun açıklanmasının ardından TFF'den yapılan duyuruda; Muhamed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz olmak üzere üç futbolcunun sakatlık ihtimaline karşı hazırda bekletilmek üzere ABD'ye gidecek kafilede yer alacağı ifade edilmişti.

Demir Ege Tıknaz

A Milli Takım'ın 26 kişilik 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer almayan ancak kafileyle birlikte ABD’ye seyahat eden Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz'ın, Arizona’daki milli takım kampından ayrılacaklarını açıkladı.

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