A Milli Takım 2026 Dünya Kupası nihai kadrosu belli oldu! İşte 26 ay-yıldızlı isim
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı başlarken gözler A Milli Futbol Takımı'nın turnuvada mücadele edecek nihai kadrosuna çevrilmişti. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın tercihleri doğrultusunda oluşturulan 26 kişilik kadro resmen duyuruldu. İşte A Milli Takım 2026 Dünya Kupası nihai kadrosu!
A Milli Takım 2026 Dünya Kupası kadrosu TFF tarafından duyuruldu. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek dev organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek futbolcular belli olurken, geniş aday kadroda yer alan bazı isimler ise turnuva listesinin dışında kaldı.
A MİLLİ TAKIM 2026 DÜNYA KUPASI NİHAİ KADROSU
A Milli Takım Dünya Kupası kadrosunda yer alan oyuncular;
KALECİLER
Altay Bayındır
Mert Günok
Uğurcan Çakır
DEFANS
Abdülkerim Bardakcı
Çağlar Söyüncü
Eren Elmalı
Ferdi Kadıoğlu
Merih Demiral
Mert Müldür
Ozan Kabak
Samet Akaydin
Zeki Çelik
ORTA SAHA
Hakan Çalhanoğlu
İsmail Yüksek
Kaan Ayhan
Orkun Kökçü
Salih Özcan
FORVET
Arda Güler
Barış Alper Yılmaz
Can Uzun
Deniz Gül
İrfan Can Kahveci
Kenan Yıldız
Kerem Aktürkoğlu
Oğuz Aydın
Yunus Akgün
LİSTE DIŞINDA KALAN OYUNCULAR
Muhammed Şengezer
Ersin Destanoğlu
Atakan Karazor
Ahmetcan Kaplan
Mustafa Eskihellaç
Yusuf Sarı
Yusuf Akçiçek
Aral Şimsir
Demir Ege Tıknaz
TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI MAÇ TAKVİMİ
HAZIRLIK MAÇI
7 Haziran 2026 Pazar - 01.00 (TSİ)
Türkiye - Venezuela
Stadyum: Inter Miami FC Stadyumu (Fort Lauderdale, Florida, ABD)
2026 FIFA DÜNYA KUPASI D GRUBU MAÇLARI
14 Haziran 2026 Pazar - 07.00 (TSİ)
Avustralya - Türkiye
Stadyum: BC Place Stadyumu (Vancouver, Kanada)
20 Haziran 2026 Cumartesi - 06.00 (TSİ)
Türkiye - Paraguay
Stadyum: San Francisco Bay Bölgesi Stadyumu (Santa Clara, Kaliforniya, ABD)
26 Haziran 2026 Cuma - 05.00 (TSİ)
Türkiye - ABD
Stadyum: Los Angeles Stadyumu (Inglewood, Kaliforniya, ABD)