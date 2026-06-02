2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı başlarken gözler A Milli Futbol Takımı'nın turnuvada mücadele edecek nihai kadrosuna çevrilmişti. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın tercihleri doğrultusunda oluşturulan 26 kişilik kadro resmen duyuruldu. İşte A Milli Takım 2026 Dünya Kupası nihai kadrosu!

A Milli Takım 2026 Dünya Kupası kadrosu TFF tarafından duyuruldu. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek dev organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek futbolcular belli olurken, geniş aday kadroda yer alan bazı isimler ise turnuva listesinin dışında kaldı.

A MİLLİ TAKIM 2026 DÜNYA KUPASI NİHAİ KADROSU

A Milli Takım Dünya Kupası kadrosunda yer alan oyuncular;

KALECİLER

Altay Bayındır

Mert Günok

Uğurcan Çakır



DEFANS

Abdülkerim Bardakcı

Çağlar Söyüncü

Eren Elmalı

Ferdi Kadıoğlu

Merih Demiral

Mert Müldür

Ozan Kabak

Samet Akaydin

Zeki Çelik



ORTA SAHA

Hakan Çalhanoğlu

İsmail Yüksek

Kaan Ayhan

Orkun Kökçü

Salih Özcan



FORVET

Arda Güler

Barış Alper Yılmaz

Can Uzun

Deniz Gül

İrfan Can Kahveci

Kenan Yıldız

Kerem Aktürkoğlu

Oğuz Aydın

Yunus Akgün

LİSTE DIŞINDA KALAN OYUNCULAR

Muhammed Şengezer

Ersin Destanoğlu

Atakan Karazor

Ahmetcan Kaplan

Mustafa Eskihellaç

Yusuf Sarı

Yusuf Akçiçek

Aral Şimsir

Demir Ege Tıknaz

TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI MAÇ TAKVİMİ

HAZIRLIK MAÇI

7 Haziran 2026 Pazar - 01.00 (TSİ)

Türkiye - Venezuela

Stadyum: Inter Miami FC Stadyumu (Fort Lauderdale, Florida, ABD)

2026 FIFA DÜNYA KUPASI D GRUBU MAÇLARI

14 Haziran 2026 Pazar - 07.00 (TSİ)

Avustralya - Türkiye

Stadyum: BC Place Stadyumu (Vancouver, Kanada)

20 Haziran 2026 Cumartesi - 06.00 (TSİ)

Türkiye - Paraguay

Stadyum: San Francisco Bay Bölgesi Stadyumu (Santa Clara, Kaliforniya, ABD)

26 Haziran 2026 Cuma - 05.00 (TSİ)

Türkiye - ABD

Stadyum: Los Angeles Stadyumu (Inglewood, Kaliforniya, ABD)

