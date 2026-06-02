İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 30 kilo katı ve sıvı metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 kişi de gözaltına alındı.

Zehir tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, Bayrampaşa'da belirlenen bir eve dün sabah baskın yapıldı.

30 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Baskında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 27 kilo 250 gramı sıvı, 2 kilo 750 gramı katı olmak üzere 30 kilo metamfetamin, 21 kilo katkı maddesi, 2 hassas terazi ve uyuşturucu imalatında kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi.

Uyuşturucuya el konulurken, sorgulanmak üzere emniyete götürülen 2 şüphelinin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

