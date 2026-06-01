Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir vatandaşın düşürdüğü kredi kartını bularak emniyete veya sahibine teslim etmek yerine kendileri harcama yapan 3 gencin o anlardaki rahatlığı pes dedirtti. Kartının kaybolduğunu fark edip iptal ettirdikten sonra hesap hareketlerinden bilgisi dışında iki ayrı alışveriş yapıldığını tespit eden mağdur vatandaş, söz konusu dükkanların güvenlik kameralarına ulaşarak şikayetçi oldu. Gençlerin buldukları kartla hiçbir şey olmamış gibi alışveriş yaptıkları o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, polis ekipleri eşkalleri belirlenen şüphelileri yakalamak için inceleme başlattı.

