Anadolu Ajansı
Sıcak havanın nefes aldırmadığı kentte yeni yasak! Valilik duyurdu
Sıcak havaların derinden hissedildiği Adana'da, yangınla mücadele tedbirleri kapsamında 11 Haziran-31 Ekim tarihlerinde ormanlık alanlara girişler yasaklandı.
Adana Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 11 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında ormanlık sahalara görevli personel haricinde girişi yasakladı.
- Orman Yangınlarıyla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda alınan karar gereği bu yasaklama uygulanacaktır.
- Park, piknik ve mesire alanları ile tabiat parklarında sosyal faaliyetler yetkili idarenin gözetim ve denetiminde serbesttir.
- Ormanlık alanlar ve çevresinde, bağ, bahçe ve tarlalarda ateş yakılması yasaktır.
- Orman içi ve çevresindeki alanlarda yapılacak kaynak işlemleri için yangın tüpü bulundurmak şarttır.
Adana Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Orman Yangınlarıyla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, il sınırlarındaki ormanlık sahalara görevli personel haricinde girişlerin 11 Haziran-31 Ekim tarihlerinde yasak olacağı belirtildi.
PİKNİK SERBEST, MANGAL VE ATEŞ YASAK
Yetkili idarenin gözetim ve denetimindeki park, piknik ve mesire alanı ile tabiat parklarında sosyal faaliyetlerin serbest olduğu belirtilen açıklamada, ormanlık alanlar ve çevresinde, bağ, bahçe ve tarlalarda ateş yakılmasının yasaklandığı kaydedildi.
Açıklamada, orman içi ve çevresindeki alanlarda yapılacak kaynak işlemlerinde yangın tüpü bulundurulmasının şart olduğu bildirildi.
