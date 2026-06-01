İsrail'in Beyrut'a yönelik hava saldırısı talimatının hemen ardından, bombaların gölgesinde Lübnan'a inmeye çalışan Almanya Kalkınma Bakanı Reem Alabali-Radovan ve beraberindeki heyet, ölümden döndü.

Almanya Kalkınma Bakanı Reem Alabali-Radovan ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’na iniş yapacağı esnada son anda iptal kararı alarak rota değiştirmek zorunda kaldı.

GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİYLE ASKERİ KARAR ALINDI

Almanya Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, uçağın Beyrut hava sahasına yaklaştığı sırada güvenlik risklerinin en üst düzeye çıktığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Beyrut ziyareti iniş sırasında iptal edilmek zorunda kalındı. Beyrut'ta hızla tırmanan gerilim sonrası yapılan değerlendirmeler sonucu iptal kararı askeri nedenlerle alındı."

İnişten son anda vazgeçen bakanlık uçağının, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) yönelerek burada yapacağı zorunlu yakıt ikmalinin ardından doğrudan Berlin’e geri döneceği kaydedildi.

NETANYAHU VE KATZ'IN "DAHİYE" TALİMATINDAN HEMEN SONRA YAŞANDI

Alman heyetinin havada geri dönme kararının zamanlaması dikkat çekti. Söz konusu acil durum gelişmesinin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın İsrail ordusuna Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine yeni hava saldırıları düzenleme talimatı verdiklerini kamuoyuna duyurmasının hemen ardından gerçekleştiği aktarıldı.

ZİYARETİN AMACI İNSANİ YARDIMLARI KOORDİNE ETMEKTİ

Alman Bakan Reem Alabali-Radovan’ın Beyrut programı, İsrail saldırılarının Lübnan üzerindeki yıkıcı etkisini sahada değerlendirmek ve ülke içinde yerinden edilmiş sivillere yönelik insani yardımları koordine etmek amacını taşıyordu. Bakan Alabali-Radovan, kritik temasları kapsamında Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid ve Eğitim Bakanı Rima Karami ile üst düzey görüşmeler gerçekleştirmeyi planlıyordu.

Alman Bakan, bu tehlikeli seyahat öncesinde yaptığı yazılı açıklamada ise şu mesajı vermişti:

"Almanya Lübnan halkının yanındadır. Yerinden edilmiş insanlar evlerine dönebilmelidir. Bu güvenilir bir ateşkes ve savaşın sona ermesini gerektirir."

