Anadolu Ajansı
Lille'de Davide Ancelotti dönemi
Fransa ekibi Lille, teknik direktörlüğe Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide Ancelotti'yi getirdi.
Kulübün açıklamasında, 36 yaşındaki İtalyan çalıştırıcıyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Meksika'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı! Edson Alvarez...
Davide Ancelotti, babası Carlo'nun teknik direktörlüğündeki Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern Münih, Napoli ve Everton'da yardımcı antrenörlük görevi üstlendi.
Brezilya Milli Futbol Takımı'nda Carlo Ancelotti'nin yardımcılığını yapan genç çalıştırıcı, ilk teknik adamlık deneyimini ise geçen sene Botafogo'nun başında yaşadı.
Kaleci Berke Özer'in de forma giydiği Lille, geçen sezon Bruno Genesio yönetiminde 61 puan topladığı Ligue 1'de üçüncü sırayı elde etti.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR