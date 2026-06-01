Dünya genelinde haftalardır yakından takip edilen ve hantavirüs vakalarıyla gündeme gelen Hollanda bandıralı "MV Hondius" yolcu gemisinde yürütülen temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin başarıyla tamamlandığı ve geminin yeniden sefere çıkacağı bildirildi.

Geminin işletmecisi Oceanwide Expeditions şirketi tarafından yapılan açıklamada, Hollanda Halk Sağlığı Kurumu (GGD) yetkililerince 29 Mayıs'ta denetlenen gemiye, 30 Mayıs itibarıyla yeniden operasyon izni verildiği belirtildi.

Dünya nefesini tuttu, tarih belli oldu: Hantavirüs görülen yolcu gemisi seferlere yeniden başlıyor

TÜM MÜRETTEBAT TAHLİYE EDİLEREK KARANTİNAYA ALINDI

Açıklamada, geminin bir önceki seferinde görev yapan tüm mürettebatın tahliye edilerek karantinaya alındığı, gemide görevlendirilen yeni personelin ise karantinadaki çalışanlarla hiçbir temasının bulunmadığı ifade edildi.

TARİH BELLİ OLDU

Söz konusu yolcu gemisinin, Rotterdam'daki yıllık bakım ve kontrollerinin tamamlanmasının ardından 6 Haziran'da Svalbard takımadalarındaki Longyearbyen şehrine hareket edeceğinin aktarıldığı açıklamada, "MV Hondius"un, Arktik (Kuzey Kutbu) sezonunun ilk turistik seferi için ise 13 Haziran'da Longyearbyen limanından demir alacağı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Arjantin'den yola çıkan ve 10 Mayıs'ta Kanarya Adaları'nın Tenerife kentinde yolcuları tahliye edilen Hollanda bandıralı "MV Hondius" yolcu gemisinde tespit edilen ve hızla dünya gündemine oturan hantavirüs vakalarında artış yaşanabileceğini ancak bir salgın riski görülmediğini bildirmişti.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor. Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen hastalık, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

