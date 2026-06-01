İskoçya'da doktorların 'migrene', ailesinin ise 'sınav stresine' bağladığı baş ağrıları, 18 yaşındaki Cara Hood’u hayattan kopardı. Nadir görülen ölümcül bir beyin tümörü teşhisi konulan genç kız, bir yıl süren zorlu tedavi mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

2024 yılında İskçya'da yaşanan olay, Cara’nın migren ağrılarından şikayet etmesiyle başladı. Ailesi, bu ağrıların yaklaşan mezuniyet sınavlarının getirdiği stresten kaynaklandığını düşündü. Ancak sınavların bitmesine rağmen genç kızın baş ağrıları geçmedi, üstelik buna şiddetli kusmalar da eklendi.

BAŞTA DOKTORLAR BİLE ÖNEMSEMEDİ

Şikayetleri günden güne şiddetlenen genç kıza, Glasgow’da kaldırıldığı bir hastanede detaylı tetkikler yapıldı. Başlangıçta doktorların bile önemsemeyip ‘migrendendir’ dediği durumun sanıldığı kadar basit olmadığı ortaya çıktı.

Yapılan detaylı tetkiklerde beyninde tümör tespit edilen genç kız, ertesi gün acil ameliyata alındı. Uzmanlar, Cara'nın genellikle küçük çocuklarda görülen, oldukça agresif bir beyin tümörü türü olan medulloblastoma hastası olduğunu açıkladı. Zorlu bir kemoterapi süreci geçiren Cara’nın durumu günden güne kötüleşirken, yapılan kontrollerde de kanserin beynine ve omuriliğine yayıldığı anlaşıldı.

FARKINDALIK İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Kısa süre içinde bilincini kaybeden talihsiz genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cara’nın kaybıyla yıkılan ailesi, şimdi beyin tümörü araştırmalarına dikkat çekmek ve bu alandaki fon eksikliğine katkı sağlamak amacıyla 91,2 kilometrelik yardım amaçlı bir bisiklet turuna hazırlanıyor.

Eylül ayında gerçekleşecek olan bu bisiklet turu öncesinde aile, şimdiden 6.700 sterlinden fazla bağış toplamayı başardı. Baba Graham, beyin tümörü araştırmalarının dünyada çok yetersiz fonlandığını belirterek, başka ailelerin aynı acıyı yaşamaması için bu farkındalık mücadelesini sürdüreceklerini ifade etti.

