Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Konyaaltı Sahili'ndeki yaklaşık 40 metrelik falezlerin zirvesine çıkarak çevredekilerin "Atla" tezahüratları eşliğinde kendini metrelerce yüksekten sulara bırakan genç, az kalsın canından oluyordu. Çarpmanın etkisiyle denizde çırpınmaya başlayan ve boğulma tehlikesi geçiren kimliği belirsiz gencin imdadına, o esnada sahilde "Ayakta Kürek Sörfü" (SUP) yapan duyarlı vatandaşlar yetişti. Sörfçüler tarafından güçlükle sudan çıkarılarak olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan gencin ölümle burun buruna geldiği o tehlikeli atlayış, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

