ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi ve Trump'ın bölgedeki bir numaralı ismi Büyükelçi Matthew Whitaker, Ankara'daki tarihi zirve öncesi yayınladığı mesajında, Türkiye’nin yüzde 5 savunma harcaması taahhüdünü planlanandan çok önce gerçekleştirdiğini belirterek tüm müttefiklere 'örnek' gösterdi.

"TÜRKİYE TAAHHÜTLERİNİ PLANLANANDAN ÖNCE GERÇEKLEŞTİRDİ"

Büyükelçi Whitaker, paylaştığı mesajında Türkiye’nin 70 yılı aşkın süredir ittifakın en güçlü sütunlarından biri olduğuna işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin önümüzdeki ay NATO zirvesine ev sahipliği yapacağı Ankara’dan selamlar. Bu yılki zirve, müttefikler için önemli bir an. Başkan Trump’ın öncülük ettiği geçen yılki yüzde 5 savunma harcaması taahhüdüne ilişkin bir ilerleme raporu niteliğinde. Bu kritik etkinliğe ev sahipliği yaptığı için Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. 70 yılı aşkın süredir güçlü bir müttefik olan Türkiye, etkileyici askeri yeteneklerini sürdürüyor ve harcamalar hedeflerini planlanandan çok önce gerçekleştirerek örnek teşkil ediyor."

Whitaker, Türkiye'nin savunma harcamaları hedeflerine planlanandan çok daha önce ulaştığına dikkat çekerek Ankara'nın askeri yetenekleri ve kararlılığıyla müttefik ülkelere "örnek" teşkil ettiğini ifade etti.

"NATO SAVAŞÇI KÖKLERİNE GERİ DÖNÜYOR"

Zirvenin küresel askeri doktrinler açısından taşıdığı stratejik öneme de değinen Whitaker, müttefiklerin artık sadece siyasi vaatlerde bulunmadığını, sahada gerçek bir askeri kapasite inşa ettiğini dle getirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğindeki yeni dönemi ele alan Whitaker, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Başkan Trump'ın liderliğinde müttefikler, vaatlerin ötesine geçerek gerçek yetenekler ortaya koyuyor ve NATO'yu savaşma köklerine geri döndürüyor. Önümüzdeki ay Ankara'ya dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Türkiye'nin, tarihimizin kritik bir döneminde ittifakın geleceğini şekillendirecek ve ortak güvenlik ihtiyaçlarımızı ilerletecek başarılı bir zirve düzenleyeceğinden eminim."

