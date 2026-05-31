Sinop’ta balıkçıların ağına takılan ve Karadeniz’de nadir görülen mavi yengeç, tezgaha çıkarıldı. İlginç görüntüsüyle dikkat çeken yengeç 100 liradan satışa sunuldu.

Sinop'ta denize açılan balıkçılar, ağlarını topladıkları sırada alışılmışın dışında bir sürprizle karşılaştı. Karadeniz’de nadir rastlanan deniz canlısı, av sırasında ağlara takılarak kıyıya getirildi.

Rengi ve dikkat çekici görünümüyle öne çıkan canlı, limana ulaştırıldıktan sonra balık tezgahında sergilenmeye başlandı. Genellikle daha sıcak sularda yaşayan ve yüksek besin değeriyle bilinen mavi yengeç, bu kez Karadeniz kıyılarında ortaya çıktı. Tezgahta 100 liradan satışa sunulan yengeç, görenlerin ilgisini çekti.

Karadeniz'in sürpriz misafiri! Balıkçıların ağına takıldı, tezgahta gören şaştı kaldı

YAKINDAN İNCELEME FIRSATI BULDULAR

Balıkçılar, son yıllarda deniz suyu sıcaklıklarında yaşanan değişimlerin farklı türlerin Karadeniz’de görülmesine neden olabileceğini belirtirken, vatandaşlar da nadir görülen canlıyı yakından inceleme fırsatı buldu.

Karadeniz'in sürpriz misafiri! Balıkçıların ağına takıldı, tezgahta gören şaştı kaldı

Haberle İlgili Daha Fazlası