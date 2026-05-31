Anadolu Ajansı
İran'da istifa iddiası yalanlandı! Pezeşkiyan görevinin başında
İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın istifa ettiği yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada, söz konusu haberlerin “yabancı medya kaynaklı oyunların devamı” olduğu ifade edildi.
İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan hakkında çıkan istifa iddialarını yalanladı.
İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Pezeşkiyan’ın görevinden ayrıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
"ALGI OPERASYONU"
Tabatabai açıklamasında, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın halka hizmet etme konusunda kararlılığını sürdürdüğünü vurgulayarak, istifa iddialarının bazı yabancı medya kuruluşlarının “algı operasyonlarının bir parçası” olduğunu ifade etti.
Ayrıca İran halkının birlik ve beraberlikten taviz vermeyeceğini belirten Tabatabai, ülkenin milli bütünlüğünü hedef alan girişimlerin başarısız olacağını söyledi.
