Kurban Bayramı tatilinin sona ermesine saatler kala dönüş yoluna çıkan sürücüler, TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu. İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu meydana gelirken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde sabahın erken saatlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafiği zaman zaman durma noktasına geldiği Bolu geçişinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Pazar günü sona erecek olan 9 günlük bayram tatilinin 8'nci, bayramın ise 4'üncü gününde dönüş için yola koyulan sürücüler, Bolu geçişinde yoğunluğunu sürdürüyor.

Özellikle TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde İstanbul istikametine doğru araç trafiği sabah saatlerinde yer yer durma noktasına geldi.