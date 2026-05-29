İzmir’de zeytini tanesi 50 liradan, kilosu ise bin liradan sattığı tespit edilen satıcıya Ticaret Bakanlığı tarafından idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili dosya Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edildi.

İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı turistik Şirince’de bir tezgahta satılan zeytinin tanesinin 50 lira, kilosunun ise 1.000 lira olması görenleri şaşkına çevirdi. Satıcı ise ürünün “özel ve şifalı” olduğunu iddia etti. Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

EKİPLER DENETİME GİTTİ

Kaplan "Medyada İzmir’de bir satıcı tarafından, zeytinin tanesinin 50 lira, kilosunun ise bin liradan satışa sunulduğuna ilişkin yer alan haberler üzerine Ticaret Bakanlığımızca derhal inceleme başlatılmıştır. Yapılan araştırmada söz konusu satıcının İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı Şirince Mahallesi’nde faaliyet gösterdiği tespit edilmiş; İzmir Ticaret İl Müdürlüğümüz ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, satışa sunulan 4 farklı üründe 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırılıklar belirlenmiştir.

PARA CEZASI VERİLDİ

Tespit edilen aykırılıklar nedeniyle satıcı hakkında idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca dosya, ürünlerin haksız fiyat artışı mevzuatı kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığımız Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerimizin haklarını korumak, piyasada adil ve şeffaf ticaret düzenini sağlamak amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

