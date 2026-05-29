Finans Analisti İslam Memiş, bayram döneminde yatırımcıların kafasını kurcalayan “Ev mi, araba mı, altın mı, gümüş mü?” sorularına dikkat çeken cevaplar verdi. En çarpıcı mesajını ise 2027 için verdi: Bu yıl manipülasyon yılı, asıl büyük değişim 2027’de başlayacak.

Bayram sohbetlerinin değişmeyen konusu yine ekonomi oldu. Kimi altın ve gümüşte yön ararken, kimi de elindeki yatırımı satıp ev mi yoksa araba mı alması gerektiğini tartışıyor.

Finans Analisti İslam Memiş ise tam da bu tartışmaların ortasında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Hem yatırımcının psikolojisine hem de piyasalardaki yeni düzene ilişkin katıldığı YouTube programında konuşan Memiş, “Artık eski piyasa düzeni yok” diyerek özellikle 2026 ve 2027 yılları için çok konuşulacak mesajlar verdi.

Ev mi, araba mı, altın ve gümüş mü? İslam Memiş yatırımcıya yol haritasını anlattı! "Altın vuruşa az kaldı"

“İLK SORU ŞU OLMALI: BAŞINI SOKACAK BİR EVİN VAR MI?”

Kendisine yöneltilen “Ev mi alınmalı, araba mı?” sorusuna net yaklaşan Memiş, yatırım kararından önce kişinin temel ihtiyacının değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kirada yaşayan bir kişinin öncelikle ev sahibi olması gerektiğini belirten Memiş, “İlk vereceğim cevap net olur; başını sokacak ev al” ifadelerini kullandı.

Konut sahibi olmak için tek seçeneğin banka kredisi olmadığını söyleyen Memiş, farklı ödeme sistemleri ve projelerin de değerlendirilmesi gerektiğini anlattı:

"Yüzde 10'la direkt yüzde 40'ını peşinat veriyorsunuz ve kura sistemiyle buradan destek alabiliyorsunuz. En azından nakit biriktireceğim diye bekleyene kadar bu modelden de faydalanılabilir"

"PASİF GELİRİNİZ YOKSA YARIN ÇOK ZORLANIRSINIZ”

Evi olan kişilerin ise ikinci aşamada mutlaka pasif gelir oluşturması gerektiğini belirten Memiş, özellikle kira getirisi sağlayacak küçük daire yatırımlarına dikkat çekti.

“Bugün çalışıyorsunuz ama yarın işsiz kalabilirsiniz. Sağlık sorunu yaşayabilirsiniz. O yüzden pasif gelir çok önemli” diyen Memiş, yatırımcıların en azından 1+1 bir daire ile düzenli gelir oluşturmayı hedeflemesi gerektiğini ifade etti.

Araba yatırımının daha sonra düşünülebileceğini belirten Memiş, “Önce pasif geliri garantiye almak lazım. Sonrasında kira gelirinin üzerine koyup araba alınabilir” dedi.

ALTIN MI GÜMÜŞ MÜ?

Bayram döneminde yatırımcıların en sık yönelttiği sorulardan birinin de “Altın mı alınmalı, gümüş mü?” olduğunu belirten Memiş, tek bir yatırım aracına bağlı kalmanın büyük hata olduğunu söyledi.

“Ben hiçbir yatırımcıya sadece bunu alın demiyorum” diyen Memiş, yatırımın temel kuralının çeşitlilik olduğunu vurguladı.

Elinde 1 milyon TL bulunan bir yatırımcının tüm parayı tek bir alana yönlendirmemesi gerektiğini söyleyen Memiş, altın, gümüş, döviz ve borsa gibi araçların dengeli şekilde dağıtılmasının önemine dikkat çekti.

“Tek bir yatırım aracına girerseniz sürekli ‘Ne zaman yükselecek, ne zaman düşecek?’ diye beklersiniz. Ama sepet yaptığınız zaman psikolojinizi de korursunuz” ifadelerini kullanan Memiş, uzun vadeli yatırımcıların fiyat yerine miktara odaklanması gerektiğini söyledi.

Yaz aylarıyla birlikte piyasada hareketlilik beklediğini söyleyen Memiş, insanların uzun süredir ekonomik stres ve gündem yoğunluğu nedeniyle bunaldığını ifade etti.

“Havalar güzelleştikçe insanlar dışarı çıkacak, gezecek, para harcayacak. Sokaklar, sahiller, çarşılar hareketlenecek” diyen Memiş, yaz aylarında ekonomik atmosferin psikolojik olarak daha olumlu olacağını belirtti.

Ancak özellikle restoran ve kafe fiyatlarına sert çıkan Memiş, son dönemde işletmelerde farklı bir fiyat sistemi oluştuğunu savundu.

“NE YERSEN YE HESAP KİŞİ BAŞI 1000 TL”

Restoranlarda menü fiyatlarıyla gelen hesaplar arasında dikkat çekici bir benzerlik oluştuğunu söyleyen Memiş, “Artık menü eşittir fiyat gibi bir sistem var. Ne yerseniz yiyin hesap kişi başı 1000 TL’ye geliyor” dedi.

Masadaki kişi sayısına göre hesap çıkarıldığını öne süren Memiş, “Dört kişiyseniz 4 bin TL hesap geliyor. Eskiden 300-500 TL gibi rakamlar konuşulurdu, şimdi herkes otomatik olarak kişi başı fiyat hesaplıyor” ifadelerini kullandı.

Bu konuda daha sıkı denetim yapılması gerektiğini savunan Memiş, vatandaşın her zaman işletmeleri şikayet etmekte rahat davranamadığını belirterek kamu kurumlarına çağrıda bulundu.

"2026 MANİPÜLASYON YILI, BÜYÜK KIRILMA 2027'DE"

Piyasalardaki dalgalanmalara ilişkin de dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Memiş, yatırımcıların artık sadece ekonomik değil psikolojik olarak da hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Yılın başından beri “güçlü psikoloji” ve “finansal okuryazarlık” vurgusu yaptığını hatırlatan Memiş, mevcut sürecin yıl sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.

“Eski geleneksel piyasa mantığını unutmak lazım” diyen Memiş, artık yatırımcının değil sistemin belirleyici olduğunu savundu.

“2026 bir manipülasyon yılı” ifadelerini kullanan Memiş, yatırımcıların özellikle sosyal medyada yayılan korku ve panik söylemlerine karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi.

"ASIL BÜYÜK DEĞİŞİM 2027’DE BAŞLAYACAK”

İslam Memiş’in en dikkat çeken açıklamaları ise 2027 yılına ilişkin oldu.

Yeni dönemde sadece finans piyasalarının değil, eğitim sisteminden sağlık sektörüne, anayasa tartışmalarından kamu düzenine kadar birçok alanda köklü değişimlerin yaşanacağını savunan Memiş, “2027 yılında hiçbir şeye şaşırmayın” dedi.

Dünya genelinde finansal piyasaların yeni yasalarla yeniden şekilleneceğini öne süren Memiş, önümüzdeki süreçte vergi sistemlerinden kamu düzenine kadar birçok başlığın gündeme geleceğini söyledi.

“Bu yıl manipülasyon yılına alışıyoruz ama asıl büyük değişim 2027’de olacak” diyen Memiş, yatırımcıların bundan sonraki süreçte sadece piyasalara değil, küresel dönüşüme de odaklanması gerektiğini ifade etti.

Memiş, sözlerini şöyle sonlandırdı:

" 2027 yılında finansal piyasaları konuşmayı bırakacağız. Değişim yılındaki tartışmalara odaklanacağız ve her gün ayrı bir hikayemiz olacak. 2026 yılında yani bu yıl nasıl ki manipülasyon piyasası ile birlikte her gün farklı bir piyasada başka bir şeyleri yorumluyorsak 2027 yılında değişim süreci ile birlikte her gün değişen bir bakacaksınız eğitimi konuşacağız. Bir hafta sağlık sektörünü konuşacağız. Bir hafta hükümetlerin kararlarını konuşacağız. Bir hafta devlet anayasasını konuşacağız. Bir bakacaksınız memuriyet sistemini konuşacağız. Para piyasalarındaki yeni yasallaşmaları, yeni vergileri, yeni getirenleri, yeni götürenleri hepsini konuşacağız.

2027 yılı bu yıldan daha çok tartışılan bir yıl olacak. Ama bu yıla hızlı alıştık. Manipülasyon yılı. İlk defa manipülasyon yılı yaşıyoruz. Bu arada alışması zor oldu yatırımcılar için. Asıl altın vuruşu 2027 yılında yapacaklar. 2027 yılı değişim yılı.

