Fast food devi iflas etti! Türkiye'de de şubeleri bulunuyor: Onlarca restoranı satışa çıkardı
Türkiye’de de faaliyet gösteren ABD merkezli fast food markası Carl’s Jr.’ın önemli franchise işletmecilerinden Sun Gir, iflas koruma başvurusunda bulundu.
Yaşadığı mali sıkıntılar ile darboğaza giren şirketin işlettiği çok sayıda restoranın satışa çıkarılacağı ifade edildi.
Sun Gir’in işlettiği toplam 65 Carl’s Jr. restoranından 49’unu devredeceği düşünülüyor.
İflas süreci kapsamında şubelerin yeni yatırımcılara ya da farklı franchise işletmecilerine satılması hedefleniyor.
İFLASIN PERDE ARKASI
Sun Gir yönetimi, yaşadığı mali krizin başlıca nedeni olarak Kaliforniya'da hızlı servis sektörü çalışanları için yürürlüğe giren yeni yasal düzenlemeleri gösterdi.
Maliyet artışlarına dikkat çeken şirket yetkilileri, "Kaliforniya'da fast food çalışanları için uygulanan 20 dolarlık asgari ücret düzenlemesi, artan işçilik ve işletme maliyetleri faaliyetleri sürdürülemez hale getirdi" açıklamasında bulundu.