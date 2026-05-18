ABD’de bir fast food zincirinde çalışan kadının, sipariş üzerine hazırlanan patates kızartmalarını ağzına götürüp daha sonra kutuya koyduğu anlar tepki çekti. Kısa sürede yayılan görüntüler sonrası çalışan işten çıkarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mide bulandıran görüntüler ABD'den geldi. Massachusetts eyaletindeki ünlü bir fast food dükkanında kaydedilen görüntülerde, kadın çalışanın bir avuç patates kızartmasını ağzına doldurduğu, ardından ürünleri tekrar servis kutusuna bıraktığı görüldü.

MÜŞTERİLERLE DALGA GEÇTİLER

O sırada mutfakta bulunan başka bir çalışanın da gülerek olayı izlediği kameralara yansıdı. Kadının kameraya dönerek “Bugün patates kızartması istiyorsunuz, değil mi?” dediği duyulurken, görüntülerdeki ürünlerin müşteriye servis edilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

MÜŞTERİLERE ULAŞIP ULAŞMADIĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran video sonrası polis ve sağlık yetkilileri inceleme başlattı. Yetkililer, söz konusu yiyeceğin müşteriye ulaşıp ulaşmadığını ve olaydan etkilenmiş olabilecek kişileri belirlemeye çalıştıklarını açıkladı. İsmi açıklanmayan çalışanın mahkemeye çıkarılarak resmi suçlamayla karşı karşıya kalacağı bildirildi.

İŞİNE SON VERİLDİ

Şirket yönetimi ise yaptığı açıklamada çalışanların davranışlarının kurumun hijyen ve gıda güvenliği standartlarıyla bağdaşmadığını belirtti. Olayın ardından iç soruşturma yürütüldüğü ve görüntülerde yer alan kişilerin işine son verildiği ifade edilirken, yerel sağlık birimleriyle iş birliği içinde hareket edildiği ve şu ana kadar halk sağlığını tehdit eden bir durum tespit edilmediği kaydedildi.

