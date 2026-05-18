Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun sona ermesiyle birlikte gözler Avrupa kupalarına çevrildi. Sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılım hakkı elde ederken, ligi ikinci sırada bitiren Fenerbahçe ise Devler Ligi’nde eleme oynayacak. Avrupa’daki liglerin tamamlanmaya yaklaşmasıyla birlikte iki temsilcinin karşılaşabileceği rakipler de netleşmeye başladı.

Yeni sezon öncesi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde uygulanacak yeni format da büyük heyecan meydana getirirken futbolseverler Galatasaray’ın yer alacağı torbayı ve Fenerbahçe’nin ön elemedeki muhtemel eşleşmelerini yakından takip ediyor. İşte, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri...

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig’i ikinci sırada tamamladığı için UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 2. ön eleme turundan dahil olacak. Avrupa’da oynanan maçların ardından Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri de büyük ölçüde belli oldu.

Temsilcimizin ilk turda karşılaşabileceği ekipler arasında Avusturya’dan Sturm Graz, İskoçya’dan Hearts ve Polonya Ligi’ni ikinci sırada tamamlayacak takım yer alıyor. Polonya’dan gelebilecek rakipler arasında Jagiellonia, Rakow ve Gornik Zabrze ihtimalleri öne çıkıyor.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi macerası nedeniyle yeni sezona erken başlayacağı belirtiliyor. Sarı-lacivertlilerin ilk resmi maçlarını 21-22 Temmuz tarihlerinde oynayacağı, rövanş mücadelelerinin ise 28-29 Temmuz’da yapılacağı ifade ediliyor.

2. ön eleme turunu geçmesi halinde 3. ön eleme turuna yükselecek olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri (Aston Villa'nın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanıp, Premier Lig'de ilk 4'te yer alması halinde) Çekya'dan Sparta Prag, Hollanda'dan NEC Nijmegen ve 2. ön eleme turunu geçen Sturm Graz, Hearts veya Polonya ligi ikincisi olacak.

Şampiyonlar Ligi play-off turuna ise yükselecek toplam 6 takım birbiriyle eşleşecek. Bu turda yukarıdaki 3 takıma ek olarak Lyon, Bodo/Glimt ve Olympiakos dahil olacak.

GALATASARAY DEVLER LİGİ’NDE DOĞRUDAN LİG AŞAMASINDA

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ise UEFA Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım hakkı elde etti. Sarı-kırmızılı ekip böylece ön eleme oynamadan Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunda mücadele edecek.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray’ın yeni sezonda 3. torbada yer alması bekleniyor.

GALATASARAY’IN MUHTEMEL ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ

Şampiyonlar Ligi’nde oluşması beklenen torbalar da netleşmeye başladı. Birinci torbada Bayern Münih, Real Madrid, PSG, Manchester City, Arsenal, Inter ve Barcelona gibi Avrupa devleri yer alıyor.

İkinci torbada Borussia Dortmund, Porto, Aston Villa, Manchester United, PSV ve Sporting CP gibi güçlü ekipler bulunuyor. Üçüncü torbada ise Galatasaray ile birlikte Napoli, Leipzig, Villarreal, Lille ve Feyenoord gibi takımlar yer alıyor.

Dördüncü torbada Slavia Prag, Celtic, Dinamo Zagreb, Lens, Stuttgart, AEK ve Viking gibi ekiplerin bulunması bekleniyor.

Devler Ligi'nde yeni sezonun kura çekimi 27 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek ve lig aşamasında ilk maçlar 8-10 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak.

