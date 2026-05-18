Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan baş şüpheli Mustafa Türkay Sonel’in yakın arkadaşı Uğurcan Açıkgöz ‘şüpheli’ sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı. Gülistan’ı tanımadığını öne süren Açıkgöz, Hanımeli Kafe görüntülerine ilişkin “Kafeden çıktıktan sonra ben aracımla ayrıldım. Siyah renkli araç büyük ihtimalle Türkay'ın aracıydı ve bizden 15-20 dakika sonra çıktı" dedi. Açıkgöz, Türkay’ın korumalarla çok vakit geçirdiğini, paylaştığı silahların korumaların olabileceğini belirtti.

Türkiye’nin konuştuğu Gülistan Doku soruşturmasında "kasten öldürme" suçundan tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in yakın arkadaşı Uğurcan Açıkgöz'ün emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

A Haber’de yer alan habere göre, şüpheli sıfatıyla ifade veren Uğurcan Açıkgöz’ün ifadesinde “kafe buluşmaları, Gülistan'ın kaybolduğu güne ilişkin” önemli detaylar yer aldı.

ARKADAŞ GRUBUNDA KİMLER VAR?

Mustafa Türkay Sonel’i lise yıllarından beri tanıdığını belirten Uğurcan Açıkgöz, arkadaş grubunda Umut Altaş, Erdem Çelebi, Oğuz Emre Yeşil ve Ekin Kılıç gibi isimlerin bulunduğunu, araçlarla sık gezdiklerini anlattı.

‘Baş şüpheli’ Sonel’in yakın arkadaşı Uğurcan Açıkgöz’ün ifadesi ortaya çıktı: Türkay bizden 20 dakika sonra çıktı

HANGİ ARABA KİME AİT?

Açıkgöz "Türkay'ın beyaz Mercedes marka aile aracı vardı. Umut'un aracı beyaz renkli Skoda Octavia idi. Ercem'in siyah BMW'si, Oğuz Emre'nin beyaz Audisi vardı. Benim aracım 06 BA 2330 plakalı beyaz Mercedes marka ailem aracını idi” dedi.

Mustafa Türkay Sonel

BULUŞMA MEKANLARINI SAYDI

Sürekli buluştuklarını ifade eden Açıkgöz, buluşma mekanlarına ilişkin şu güzergahları saydı:

Araçla gezmek haricinde Atatürk mahallesinde bulunan şu an Total'in karşısında bulunan Emirgan Kafe, Balkon kafe, Moğoltay mahallesindeki Ot kafe, birkaç kez Atatürk mahallesindeki 15 temmuz parkı yanında bulunan göl kenarında özel harekat polislerinin yapıp sık gittiği Kartal yuvası tabir edilen yere giderdik.

"BİZDEN 15-20 DAKİKA SONRA ÇIKTI"

Açıkgöz’e soruşturma kapsamında 4 Ocak 2020 tarihine ait "Çarşım Önü" ve "Hanımeli Kafe" kamera görüntüleri gösterildi. Görüntülerde beyaz renkli bir aracın yer aldığı belirtildi.

Aracın annesinin kullandığı 62 AR 979 plakalı Seat olduğunu söyleyen Açıkgöz’ün “Kafeden çıktıktan sonra ben aracımla ayrıldım. Siyah renkli araç büyük ihtimalle Türkay'ın aracıydı ve bizden 15-20 dakika sonra çıktı" ifadesi dikkat çekti.

Açıkgöz, olay günü Ovacık tarafında olduğunu iddia etti.

“TÜRKAY İLE HALEN GÖRÜŞÜRÜM”

Türkay ve Umut’un çok samimi olduğunu, grup içinde ayrı samimiyetlerinin bulunduğunu belirten Açıkgöz “Daha sonra benim de Türkay ile samimiyetim arttı, halen de görüşmekteyim. Telefonla da görüşürüz, yüz yüze de. Türkay hatırladığım kadarıyla 2020 yılında babasının tayininin Ordu iline çıkmasıyla kendisi de İstanbul ilindeki adrese taşındı. Bu tarihten sonra tahminim gittikten birkaç ay sonra benim yanıma geldi, ayrı arkadaş grubu ile 3-4 gün zaman geçirdik. Ben evimde misafir etmiştim” dedi.

“KORUMALARLA ÇOK ZAMAN GEÇİRİRDİ”

Türkay Sonel'in sosyal medyada yayınladığı silahlı fotoğrafları sorulan Açıkgöz, “Türkay o dönemde teknolojik aletlere, arabalara meraklıydı. Valilik korumaları ile de çok zaman geçirirdi. Korumalara ait olduğunu düşündüğüm silahlarla da resim çekinip sosyal medyaya atardı. Üzerinde ve aracında silah görmedim ama sosyal medyaya silahlı fotoğraf attığını biliyorum" cevabını verdi.

Gülistan Doku

“GÜLİSTAN İLE GÖRÜŞMEDİM”

Gülistan Doku'yu tanımadığını öne süren Açıkgöz “Kendisiyle herhangi bir şekilde görüşmedim. Gülistan Doku'nun akıbeti ile ilgili hiçbir ilgim ve bilgim yok” savunmasını yaptı.

