Gülistan Doku davasının baş şüphelisi eski valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in, genç kızın cesedini o dönem kullandığı araçla taşıdığı iddia edildi. Başsavcılık araçta DNA incelemesi talebine hazırlanırken Sonel'in o aracını sattığı; yerine aynı marka, model ve aynı renk araç satın aldığı ve eski aracın plakasını da kullanmaya devam ettiği öğrenildi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınmayan ve öldürüldüğü öne sürülen Gülistan Doku dosyası, geçtiğimiz hafta yeniden açıldı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu ve eski Vali Tuncay Sonel tutuklandı.

Gülistanın cesedini o araçla mı taşıdılar? Sattığı otomobilin aynısını satın almış

CESEDİ SONEL'İN ARACIYLA MI TAŞIDILAR?

Öte yandan soruşturmaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir detayı daha soruşturmaya katmak istedi. Eski Tunceli Valisi Tuncel Sonel'in tutuklanan oğlu Mustafa Türkay Sonel'in o dönemde BMW marka bir aracı olduğu hatırlatıldı. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına göre Mustafa Türkay Sonel ve yakın arkadaşı Umut Altaş, Gülistan'ın kaybolduğu gün bu aracı kullanıyorlardı ve o araçta görüntüleri de servis edilmişti...

AYNI MARKA, MODEL, RENK...

Gizli tanık ifadesinde de Gülistan Doku'nun cesedinin bu araçla 'taşınmış olabileceğini' iddiası yer aldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı da bu verilerin ışığında araçta DNA incelemesi yapılmasına karar verdi. Ancak, Mustafa Türkay Sonel'in o dönemde kullandığı aracı birkaç sene önce sattığı ve yine aynı marka, aynı model ve aynı renk bir araç aldığı, eski aracın plakasını da kullanmaya devam ettiği öğrenildi.

