Sofya'da kritik zirve: 13 ülke aynı masada bir araya geliyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Zirvesi için Sofya’da temaslarda bulunacak. Fidan’ın Balkanlar’da iş birliği ve entegrasyonun güçlendirilmesine yönelik Türkiye’nin vizyonunu aktarırken, Rusya-Ukrayna savaşı ile Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin diplomatik mesajlar vermesi bekleniyor.
- Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak.
- Hakan Fidan, bölgesel iş birliği, barış diplomasisi ve Orta Doğu'daki krizlere ilişkin Türkiye'nin tutumunu aktaracak.
- Zirvede, GDAÜ üyesi 13 ülkenin Devlet ve Hükûmet Başkanları ile Dışişleri Bakanları ve Bölgesel İş Birliği Konseyi Genel Sekreteri bir araya gelecek.
- Bakan Fidan, Türkiye'nin Balkanlar'da iş birliğinin artırılmasını desteklediğini vurgulayacak.
- Fidan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Türkiye'nin diplomatik çabalarını desteklemeyi sürdürdüğünü belirtecek.
- İran ile ABD arasındaki görüşmelerin ilerletilmesinin ve gerilimin önlenmesinin önemini ifade edecek.
YEŞİM ERASLAN- Balkanlardan Orta Doğu’ya uzanan kritik başlıkların masaya yatırılacağı Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Zirvesi için gözler Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya çevrildi.
Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen katılacak olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel iş birliği, barış diplomasisi ve Orta Doğu’daki krizlere ilişkin Türkiye’nin tutumunu dünya kamuoyuna aktaracak. Zirvede, GDAÜ üyesi 13 ülkenin Devlet ve Hükûmet Başkanları ile Dışişleri Bakanları ve Bölgesel İş Birliği Konseyi (BİK) Genel Sekreteri bir araya gelecek.
İŞ BİRLİĞİ VE DİYALOG VURGUSU
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Bakan Fidan’ın zirvede, Türkiye’nin bölgesel sahiplenme ve kapsayıcılık ilkeleri temelinde Balkanlar’da iş birliğinin artırılmasını desteklediğini vurgulaması bekleniyor. Fidan, bağlantısallığın güçlendirilmesi ile ulaştırma ve enerji ağlarının geliştirilmesinin bölgesel entegrasyonu derinleştirerek ekonomik büyüme ve refaha katkı sağlayacağı mesajını da iletecek.
İstanbul'daki zirvede kuzey hattı uyarısı! Bakan Hakan Fidan Rusya ve Ukrayna savaşındaki o tehlikeye dikkat çekti
BÖLGE MESELELERİ MASADA
Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barış anlaşmasıyla en kısa sürede sona ermesi için Türkiye’nin bütün diplomatik süreç ve çabaları desteklemeyi sürdürdüğünü vurgulayacak. Fidan’ın ayrıca İran ile ABD arasında devam eden görüşmelerin kesintiye uğramadan ilerletilmesinin ve gerilimin yeniden tırmanmasının önlenmesinin herkesin yararına olduğunu ifade etmesi bekleniyor.