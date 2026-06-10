Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Zirvesi için Sofya’da temaslarda bulunacak. Fidan’ın Balkanlar’da iş birliği ve entegrasyonun güçlendirilmesine yönelik Türkiye’nin vizyonunu aktarırken, Rusya-Ukrayna savaşı ile Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin diplomatik mesajlar vermesi bekleniyor.

YEŞİM ERASLAN- Balkanlardan Orta Doğu’ya uzanan kritik başlıkların masaya yatırılacağı Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Zirvesi için gözler Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya çevrildi.

Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen katılacak olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel iş birliği, barış diplomasisi ve Orta Doğu’daki krizlere ilişkin Türkiye’nin tutumunu dünya kamuoyuna aktaracak. Zirvede, GDAÜ üyesi 13 ülkenin Devlet ve Hükûmet Başkanları ile Dışişleri Bakanları ve Bölgesel İş Birliği Konseyi (BİK) Genel Sekreteri bir araya gelecek.

İŞ BİRLİĞİ VE DİYALOG VURGUSU

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Bakan Fidan’ın zirvede, Türkiye’nin bölgesel sahiplenme ve kapsayıcılık ilkeleri temelinde Balkanlar’da iş birliğinin artırılmasını desteklediğini vurgulaması bekleniyor. Fidan, bağlantısallığın güçlendirilmesi ile ulaştırma ve enerji ağlarının geliştirilmesinin bölgesel entegrasyonu derinleştirerek ekonomik büyüme ve refaha katkı sağlayacağı mesajını da iletecek.

BÖLGE MESELELERİ MASADA

Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barış anlaşmasıyla en kısa sürede sona ermesi için Türkiye’nin bütün diplomatik süreç ve çabaları desteklemeyi sürdürdüğünü vurgulayacak. Fidan’ın ayrıca İran ile ABD arasında devam eden görüşmelerin kesintiye uğramadan ilerletilmesinin ve gerilimin yeniden tırmanmasının önlenmesinin herkesin yararına olduğunu ifade etmesi bekleniyor.

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