Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ile ABD arasında yürütülen görüşmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Bölgemizi ve dünyayı felaketin eşiğine getiren bu savaşın geride bırakılması elzemdir" dedi.

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 10'uncu Toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Zirve sonrası kameraların karşısına geçen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-ABD görüşmeleri, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Güney Kafkasya'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

İstanbuldaki zirvenin ardından Bakan Fidan açıkladı: Güvenliğimizi doğrudan etkiliyor

"BÖLGEMİZİ VE DÜNYAYI FELAKETİN EŞİĞİNE GETİREN BU SAVAŞIN GERİDE BIRAKILMASI ELZEMDİR"

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

"Güney Kafkasya'da barışın tesisine yönelik bu olumlu tabloya rağmen çevremizdeki güvenlik ortamı ciddi riskler barındırmaya devam etmektedir. Bu çerçevede bugünkü toplantımızda İran ile ABD arasında yürütülen barış görüşmeleri de gündemimizdeydi. Bölgemizi ve dünyayı felaketin eşine getiren bu savaşın geride bırakılması elzemdir. Bu kapsamda kalıcı barışın sağlanması için bir yandan ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyor, bir yandan da bölge ülkeleriyle yakın istişare halinde çalışıyoruz. Türkiye bu kritik dönemde diplomasi ve diyaloğu desteklemeye devam edecektir.

İstanbuldaki zirvenin ardından Bakan Fidan açıkladı: Güvenliğimizi doğrudan etkiliyor

"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI'NDAKİ MEVCUT ÇIKMAZI ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ"

Kuzeyimizde devam eden savaş da bölgemizin güvenliğini doğrudan etkilemektedir. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışa ulaşılmasını bölgemizin istikrarı ve güvenliği için elzem görüyoruz. Diplomatik sürecin ve barışa dönük çabaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Muharebe sahasında ve diplomatik süreçte yaşanan mevcut çıkmazı hep beraber endişeyle de takip ediyoruz. Tarafların bu çıkmazı kendi lehlerine çevirmek için attıkları adımlar sahadaki gerilimi maalesef daha da arttırmaktadır. Karadeniz ve Azak Denizi'nde son dönemde meydana gelen saldırılar bu tehlikenin ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini gösteren acı örneklerdir."

"KARDEŞ AZERBAYCAN'A BİR KEZ DAHA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Azerbaycan'a taziye dileklerini de ileten Fidan, "Son vukuatla hayatını kaybedenler için değerli kardeşim Sayın Ceyhun Bayramov'a ve kardeş Azerbaycan'a bir kez daha başsağlığı dileklerimizi huzurlarınızda iletmek istiyorum" dedi.

Toplantının sonuçlarına ilişkin ise Fidan, "Bugün üç ülke olarak bölgemizin geleceğine dair ortak irademizi, karşılıklı güveni ve birlikte inşa ettiğimiz müşterek vizyonumuzu teyit ettik. Ülkelerimiz arasındaki iş birliği ne kadar güçlenirse Güney Kafkasya da o ölçüde daha güvenli, daha müreffeh ve daha istikrarlı hale gelecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidandan önemli açıklamalar

Bakan Fidan'ın ardından söz alan Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirvenin önemine dair şunları aktardı:

"BU İŞ BİRLİĞİ DOSTANE KOMŞULUK İLİŞKİLERİNE ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR"

"Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'na bu son derece mükemmel organizasyona ev sahipliği yaptığınız için minnettarım. Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleştirdiğimiz Dışişleri Bakanları arasındaki 10. üçlü toplantımız oluyor. Meslektaşlarımla birlikte aslında bir kez daha ülkelerimizdeki barışa ve istikrara yönelik taahhüdümüzü yineledik. Bunlar gerçekten son derece önemliydi ve bu konuda ülkelerimizdeki barış faaliyetini gerçekleştirdik.

"ORTAK VİZYONUMUZU ULAŞTIRMA VE ALTYAPI PROJELERİYLE TAÇLANDIRIYORUZ"

"Biz burada ortak bir vizyon etrafında birleştik ve gelecekte kalkınma konusuna ne kadar odaklanacağımız hususunda önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Burada ortaklığa dayalı, derin köklere sahip dostluğun ve iyi komşuluk ilişkilerinin son derece önemli olduğunu, bunun ilişkilerimizi pozitif olarak etkilediğini bir kez daha gördük. Bizim bu konudaki iş birliğimiz gerçekten son derece önemli ve bu dostane komşu ilişkilerine bir örnek teşkil edecek nitelikte. Bütün bunlar ortak ulaştırma ve altyapı projeleri ile de taçlandırılıyor. Bu projeler sadece bizim ülkelerimiz için önemli olmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgenin tamamı için de büyük bir önem taşıyor."

NELER OLMUŞTU?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 10'uncu Toplantısı, gerçekleştirilen ikili görüşmelerin ardından çekilen aile fotoğrafıyla başladı. Fotoğraf çekiminin hemen sonrasında ise üçlü zirve toplantısına geçildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili'nin katıldığı toplantıda; üç ülke arasındaki iş birliği gözden geçirilerek Güney Kafkasya'daki bölgesel gelişmeler, ulaştırma-transit ağlarının güçlendirilmesi ve enerji güvenliği gibi kritik başlıkların ele alınacağı öğrenildi.

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