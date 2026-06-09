Altında en kötü senaryo! Altın fiyatlarında sert dalgalanma beklentisi artarken, uluslararası finans kuruluşu Citi’den dikkat çeken bir uyarı geldi. Analistler, kısa vadede risklerin yüksek olduğuna işaret ederek düşüş senaryosunun güçlendiğini belirtti. Küresel gelişmeler ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın altın üzerinde baskı oluşturabileceği ifade edildi.

Altında en kötü senaryo! Altın fiyatları, 29 Ocak’ta ons başına 5.594 dolar ile tarihi zirvesini görmesinin ardından sert bir geri çekilme sürecine girdi. Küresel piyasalarda dalgalanma artarken, değerli metaldeki yükseliş ivmesinin yerini düşüş eğilimi aldı.

Altında en kötü senaryo! Uluslararası finans kuruluşu Citi’nin analistleri tarafından yayımlanan değerlendirmede, altının kısa vadede daha fazla aşağı yönlü risk taşıdığına dikkat çekildi. CNBC’nin aktardığı raporda, Hürmüz Boğazı’na ilişkin jeopolitik belirsizliklerin yaz sonuna kadar sürmesi halinde ons altının 3.500 dolar seviyesine kadar gerileyebileceği öngörüldü.

Altında en kötü senaryo! Bu senaryo, mevcut 4.357 dolar/ons seviyesine kıyasla yaklaşık yüzde 20’ye yakın bir düşüşe işaret ediyor. Analistler, altının tarihsel olarak “güvenli liman” özelliğine rağmen kısa vadede oldukça kırılgan bir görünüm sergilediğini vurguladı.

Altında en kötü senaryo! Raporda, kritik deniz geçiş hattında yaşanabilecek uzun süreli aksaklıkların küresel altın talebini zayıflatabileceği ifade edildi. Ayrıca yüksek reel faizler, güçlü dolar, gelişmekte olan piyasalardaki zayıf aktivite ve merkez bankalarının değişen politikalarının da fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi. Citi analistleri, Hürmüz Boğazı’na ilişkin gerilimin azalması ve enerji fiyatlarının gerilemesi durumunda ise altın üzerindeki baskının hafifleyeceğini ve piyasanın yeniden denge bulabileceğini kaydetti.

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