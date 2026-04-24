TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonuna katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince salondan çıktı. Ayrıca Özel ve ekibinin, içerideki CHP'li vekillerle de bir araya gelmediği öğrenildi. Bu detay, CHP içindeki kaosu gözler önüne serdi.

Dün akşam 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde meclis tören salonunda resepsiyon düzenlendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAHÇELİ DE KATILDI

Resepsiyona Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuvvet Komutanları, siyasi partilerin yöneticileri, milletvekilleri, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sanatçı Mustafa Keser, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan, yabancı misyonların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sanat ve spor dünyasından bazı isimler ile çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonun görünmeyen yüzü! CHP'li vekiller, Özgür Özel'e selam bile vermemiş

"CHP'Lİ VEKİLLER ÖZEL VE EKİBİ İLE SELAMLAŞMADILAR"

Kulis bilgilerini aktaran TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise CHP içinde yaşanan kaosa dikkat çekti. Özgür Özel ve ekibinin, içerideki CHP'li vekillerle selamlaşmadığını belirten Atik, "23 Nisan resepsiyonunda 2 CHP vardı, Özel ve ekibi ile diğer CHP'li vekiller. Bir araya gelmediler. Bu kümeler yan yana gelmediler. CHP'li vekiller, genel başkanlarına bir selam vermediler. Özel sürekli şikayet ediyordu Cumhurbaşkanı'ndan, Adalet Bakanı'ndan. Al sana fırsat, herkes aynı salondaydı. Kimden çekiniyorsun, git konuşmayı dene işte. Ama bunu yapmak yerine salonu terk etmeyi tercih etti." ifadelerini kullandı.

"BİZ EV SAHİBİYİZ"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, Meclis'te geçen yıl düzenlenen resepsiyona katılmadığı hatırlatılarak, "Bu yıl gelme kararının altında yatan sebep nedir?" sorusuna Özel, "Biz burada zaten ev sahibiyiz. Geçen yıl 19 Mart darbesinin hemen ardındaydı ve İstanbul'daydık. O yüzden yoktuk. Yoksa biz burada ev sahibiyiz. Meclis resepsiyonuna katılmama gibi bir durum olmaz." cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruya Özel, "Demokrasilerde olması gereken gibi bir görüşme için herkesin birbirinin hakkına, hukukuna saygılı olması lazım. Bize düşman hukuku uygulanıyor. Bir düşman hukuku uyguladığınız muhatabınızla daha sonra ihtiyacınız olduğu zaman da normal bir ilişki beklemeyin" dedi.

