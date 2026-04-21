Taşacak Bu Deniz 25. bölüm tarihi ve yeni bölüm yayın durumu, geçtiğimiz hafta dizinin yayınlanmaması sonrası izleyicilerin gündemine oturdu. TRT 1 yayın akışıyla birlikte yeni bölüm tarihi kadar 25. bölüm 2. fragmanın ne zaman yayınlanacağı da merak konusu oldu.

TRT 1’de cuma akşamları yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisi, geçtiğimiz hafta yeni bölümüyle ekrana gelmezken, 25. bölümün bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı TRT 1’in güncel yayın akışında yer alan bilgilerle birlikte gündeme geldi.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Taşacak Bu Deniz dizisinin 25. bölümünün yayın tarihi TRT 1 yayın akışında kontrol ediliyor. Buna göre dizinin 24 Nisan 2026 Cuma tarihli yayın akışında yer aldığı görüldü. Ancak yeni bölümün gelip gelmeyeceği kanal ve yapımdan gelecek resmi açıklamalar sonrası netleşecek. Dizi, normalde her Cuma 20.00'de yeni bölümleriyle ekrana geliyor.

TAŞACAK BU DENİZ BU HAFTA VAR MI?

Taşacak Bu Deniz dizisi geçtiğimiz hafta Şanlıurfa'da ve Kahramanmaraş'ta yaşan olaylar nedeniyle yeni bölümüyle ekranlara gelmedi. TRT 1 yayın akışında dizinin yerine farklı bir yapımın yer aldığı görüldü. Yaşanan olaylar nedeniyle birçok dizide olduğu gibi Taşacak Bu Deniz'in de yayın planında değişikliğe gidildi. Ancak TRT 1’in 24 Nisan tarihli yayın akışında dizinin yeniden yer aldığı görüldü. Kesin tarih ve bölüm detayları yapımdan gelecek açıklamalar ve tanıtım fragmanlarıyla netleşecek.

TAŞACAK BU DENİZ 25. BÖLÜM 2. FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Taşacak Bu Deniz 25. bölüm 2. fragmanı geçtiğimiz hafta kısa süreliğine yayınlandıktan kısa bir süre sonra dijital platformlardan kaldırıldı. Fragmanın neden kaldırıldığına dair yapımcılar ya da kanal tarafından resmi bir açıklama yapılmadı ancak devamında dizinin yeni bölümü yayınlanmadı. Yeni haftayla birlikte izleyiciler, gelecek ikinci tanıtımı bekliyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin son bölümünde Koçari’de yaşanan gelişmeler, hikayenin seyrini önemli ölçüde değiştirdi. Esme’nin Şerif’ten boşanmasının ardından yaşananlar, Şerif’in intikam planlarını devreye sokmasına neden oldu. Koçariler’e ait Rusya’daki soğuk hava deposuna yapılan saldırı ve köyde su deposunun zehirlenmesi, gerilimi artırdı.

Öte yandan Esme ile Adil arasındaki ilişki daha da derinleşirken, Şerif’e karşı verilen mücadele yeni bir boyut kazandı. Eleni’nin aldığı kararlar, Oruç’un yaşadığı iç çatışmalar ve diğer karakterlerin karşı karşıya kaldığı gelişmeler, yeni bölüm öncesinde merak dozunu artıran unsurlar arasında yer aldı.

24 NİSAN 2026 TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.08 İstiklal Marşı

06.10 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

07.05 Beni Böyle Sev

09.25 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.00 Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Taşacak Bu Deniz

00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı

