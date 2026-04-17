Sevdiğim Sensin dizisinin yayın akışında yaşanan değişiklik sonrası yeni bölüm tarihi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dizinin bu hafta neden yayınlanmadığı ve 10. bölümün ne zaman ekrana geleceği merak konusu oldu.

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Sevdiğim Sensin dizisinin 16 Nisan Perşembe akşamı yeni bölümünün yayınlanmaması dikkat çekti. Yayın akışındaki değişiklik sonrası gözler dizinin yeni bölüm tarihine çevrilirken, resmi takvime ilişkin beklentiler gündemde yer alıyor.

SEVDİĞİM SENSİN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölüm tarihi araştırılıyor. Yayın akışında yaşanan değişiklik sonrası dizinin yeni bölümünün hangi tarihte ekranlara döneceği izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

Mevcut yayın planı ve dizinin haftalık periyotla ilerleyen takvimi dikkate alındığında, yeni bölümün önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor. Dizinin resmi sosyal medya hesaplarından 10. bölüm 2. fragmanı yayınlanırken yapılan duyuruda "yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de" ifadeleri yer aldı.

Sevdiğim Sensin yeni bölüm ne zaman, neden yok? 10. bölüm tarihi

SEVDİĞİM SENSİN NEDEN YOK?

16 Nisan 2026 Perşembe günü Star TV yayın akışında Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölümü yer almadı. Bunun yerine dizinin tekrar bölümü ekranlara geldi. Son günlerde yaşanan gelişmeler sonrası bazı yapımlarda benzer değişiklikler görülürken, dizilerin yayın planlarında kısa süreli kaymalar yaşanabiliyor.

Sevdiğim Sensin yeni bölüm ne zaman, neden yok? 10. bölüm tarihi

SEVDİĞİM SENSİN 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bölümde Aldur Köşkü’nde yaşanan gerilim daha da artacak. Ferman’ın kontrolünü kaybetmesiyle birlikte köşkteki dengelerin tamamen değişmesi bekleniyor.

Dicle’nin geçmişiyle yüzleştiği süreçte vereceği kritik kararlar ve Erkan’ın onu korumak için atacağı adımlar, hikayenin yönünü belirleyecek. Yeni bölümde karakterler arasındaki çatışmanın derinleşmesi öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor.

