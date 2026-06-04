Ekonomist İslam Memiş, küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler, merkez bankalarının altın talebi ve kripto paralardaki sert dalgalanmalar üzerinden yatırımcılara yeni bir sepet stratejisi paylaştı. Memiş, özellikle “savaş manipülasyonu”, fiziki talep artışı ve doların küresel rezerv gücündeki gerileme gibi başlıklara dikkat çekerek piyasaların teknikten çok jeopolitik beklentilerle fiyatlandığını savundu.

GÜMÜŞ İÇİN KRİTİK SEVİYELER

Memiş, gümüş tarafında kısa ve orta vadede yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini belirterek ons bazında 96 dolar seviyesini ilk ana hedef olarak işaret etti. Gram gümüş tarafında ise 145–150 TL bandını yıl sonuna kadar önemli bir hedef aralığı olarak öne çıkardı.

Mevcut fiyatlamalarda 100 dolar altı bölgelerin hâlâ “toplama alanı” olduğunu ifade eden Memiş, 105–108 TL bandı ve aşağısında görülebilecek geri çekilmelerin de alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Orta vadede ise gümüşün altına kıyasla daha fazla konuşulacağı bir dönemin başlayacağını vurguladı.