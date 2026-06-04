İslam Memiş’ten yatırım sepeti! “Fırsat dönemi başladı” mesajı
Ekonomist İslam Memiş, küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler, merkez bankalarının altın talebi ve kripto paralardaki sert dalgalanmalar üzerinden yatırımcılara yeni bir sepet stratejisi paylaştı. Memiş, özellikle “savaş manipülasyonu”, fiziki talep artışı ve doların küresel rezerv gücündeki gerileme gibi başlıklara dikkat çekerek piyasaların teknikten çok jeopolitik beklentilerle fiyatlandığını savundu.
GÜMÜŞ İÇİN KRİTİK SEVİYELER
Memiş, gümüş tarafında kısa ve orta vadede yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini belirterek ons bazında 96 dolar seviyesini ilk ana hedef olarak işaret etti. Gram gümüş tarafında ise 145–150 TL bandını yıl sonuna kadar önemli bir hedef aralığı olarak öne çıkardı.
Mevcut fiyatlamalarda 100 dolar altı bölgelerin hâlâ “toplama alanı” olduğunu ifade eden Memiş, 105–108 TL bandı ve aşağısında görülebilecek geri çekilmelerin de alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Orta vadede ise gümüşün altına kıyasla daha fazla konuşulacağı bir dönemin başlayacağını vurguladı.
ALTINDA BEKLENTİ: 5.880 DOLAR HEDEFİ, TÜRKİYE’DE 8.000–10.000 TL BANDI
Altın tarafında yükseliş beklentisini koruduğunu ifade eden Memiş, ons altın için 5.000 dolar üzeri kırılım sonrası 5.880 dolar hedefini yeniden teyit etti.
Yurt içi gram altın için ise yıl sonu ve sonrası projeksiyonunda 8.000 TL seviyesi ve devamında 10.000–10.000+ TL bandı gibi seviyelerin trend içinde mümkün olabileceğini belirtti. Memiş’e göre kısa vadeli geri çekilmeler, uzun vadeli yükseliş trendini bozacak nitelikte değil.
BİTCOİN’DE KRİTİK BANT: 55.000 – 100.000 DOLAR SENARYOSU
Kripto para piyasasına da değinen Memiş, Bitcoin’de sert satışların “manipülasyon fiyatlaması” içinde gerçekleştiğini savunarak aşağı yönlü risk alanını 55.000 dolar seviyesi olarak işaret etti.
Yukarı yönlü tarafta ise orta vadede 100.000 dolar üzeri hareketlerin yeniden gündeme gelebileceğini belirtti. Memiş, mevcut pozisyonlarında zarar olduğunu ancak sepet stratejisi nedeniyle bu kaybı diğer varlıklarla dengelediğini ifade etti.
MEMİŞ'TEN SEPET ÖNERİSİ
Memiş’e göre mevcut küresel tabloda tek bir enstrümana bağlı kalmak yerine çeşitlendirilmiş portföy daha kritik hale geldi. “Fiyat değil miktar” yaklaşımını yineleyen Memiş, özellikle jeopolitik gelişmelerin (NATO toplantıları, ABD seçim süreci, Avrupa–ABD ilişkileri) piyasaları belirlemeye devam edeceğini söyledi.
Yatırımcılara son olarak net bir dağılım öneren Memiş, nakdin bulunması durumunda şu stratejiyi paylaştı:
- %50 Gümüş
- %25 Altın
- %25 Bitcoin
Memiş’e göre bu dağılım, yüksek oynaklık döneminde hem değerli metallerde yükseliş potansiyelini yakalamayı hem de kripto varlıklardaki ani hareketlere karşı denge kurmayı amaçlıyor.