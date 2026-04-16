Televizyon izleyicileri 16 Nisan Perşembe akşamı için yayın akışında birçok dizinin yeni bölümünü göremedi. Halef, Sevdiğim Sensin, Delikanlı ve Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümleri yerine tekrar bölümleri ile ekranlara gelecek. İzleyenler ''Dizilerin yeni bölümleri neden yok?'' sorusunu ise gündeme taşıdı.

Televizyon kanallarının planladığı yayın akışlarında yer alan yeni bölümler, son gelişmeler nedeniyle ekrandan çekildi. Birçok yapımın normalde yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkması beklenirken, programlarda ani değişikliğe gidildi ve tekrar bölümleri yayın listesine alındı.

Televizyon ekranlarında 16 Nisan Perşembe akşamı beklenen birçok dizinin yeni bölümü yayınlanmadı. Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırıları sonrası kanalların hassasiyet göstererek eğlence içeriklerini erteleme kararı aldığı belirtiliyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre sektörde reklam gelirlerindeki düşüşün de bu kararda etkili olduğu ifade edildi. Bu nedenle birçok yapımın yeni bölümü geçici olarak yayın akışından çıkarıldı ve yerlerine tekrar bölümleri konuldu.

16 Nisan Perşembe dizilerin yeni bölümleri yerine tekrar bölümleri ekrana gelecek. Yeni bölümlerin ise önümüzdeki hafta Perşembe günü 23 Nisan'da yayınlanması bekleniyor.

Dizilerin yayınlandığı kanalların resmi web sitesi üzerinden yayın akışlarının takip edilmesi öneriliyor.

SEVDİĞİM SENSİN VE HALEF BU AKŞAM YOK MU, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Star TV'de yayınlanan Sevdiğim Sensin ve NOW TV’de ekrana gelen Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin bu hafta yeni bölümü yayınlanmıyor. Yayın akışında yer almasına rağmen dizilerin yeni bölümü iptal edilerek yerine tekrar bölümü planlandı. Sevdiğim Sensin ve Halef dizisinin yeni bölümlerinin haftaya 23 Nisan Perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanacağı öngörülüyor.

