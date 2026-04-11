TRT’nin dijital platformu tabii’de yayınlanan ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Gassal dizisinin yeni sezonu gündemdeki yerini koruyor. ''Gassal 4. sezon gelecek mi?'' ve ''Gassal 4. sezon ne zaman başlayacak?'' soruları merakla araştırılıyor.

Komedi ve dramı bir arada izleyenlere sunan Gassal dizisinin yeni sezonuna ilişkin gelişmeler, izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Dizinin ilk 3 sezonu büyük ilgi görürken 4. sezon için geri sayım başladı. Peki, Gassal 4. sezon gelecek mi? Gassal 4. sezon ne zaman başlayacak?

Gassal 4. sezon gelecek mi, ne zaman? İşte beklenen açıklama!

GASSAL 4. SEZON GELECEK Mİ?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gassal dizisinin 4. sezonuna ilişkin hazırlıkların başladığı aktarıldı. TRT'nin Tabii platformunda yayınlanan yapım, ilk üç sezonuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşırken yeni sezon için geri sayım şimdiden başladı.

GASSAL 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gassal dizisinin yeni sezon yayın tarihiyle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Çekimlerin başlaması nedeniyle Gassal 4. sezon yeni bölümlerinin yakın zamanda Tabii'de izleyenlerle buluşması bekleniyor.



GASSAL 4. SEZONDA KİMLER OYNAYACAK?

Gassal yeni sezonunda ana kadronun korunması beklenirken, her sezonda olduğu gibi farklı konuk oyuncuların da hikayeye dahil olacağı ifade ediliyor.

Başrolde yine Ahmet Kural yer almaya devam ederken, kadroda Hande Soral, Erdal Cindoruk ve Mesut Akusta gibi isimlerin de bulunması bekleniyor.

Yeni sezonla ilgili en dikkat çeken gelişmelerden biri ise Bülent Şakrak oldu. Başarılı oyuncunun konuk karakter olarak projeye dahil olduğu ve “Maşallah” rolüyle bir bölümde yer aldığı öğrenildi.

