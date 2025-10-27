Gassal dizisinde büyük sürpriz! Fragmanda Timuçin Esen'i görenler şaşkına döndü

TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan ve ilk iki sezonuyla dikkat çeken Gassal dizisi, üçüncü sezonuyla gündeme geldi. Dizinin merakla beklenen yeni sezon fragmanı, TRT Tabii'nin düzenlediği yeni sezon etkinliğinde konuklara izletildi.

TİMUÇİN ESEN SÜRPRİZİ

Fragmanda en büyük sürpriz ise ünlü oyuncu Timuçin Esen oldu. Sosyal medyada Esen'in diziye katılacağının ortaya çıkması, izleyiciler arasında büyük heyecana neden oldu.

3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin senaristi Sümeyye Karaarslan, ikinci sezon galasında üçüncü sezonun kesinleştiğini ve senaryo çalışmalarının başladığını açıklamıştı. Oyunculardan Mehmet Bilge Yıldız da 28 Mayıs 2025 tarihinde sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Gassal 3. sezon çekimleri başlamıştır” ifadelerini kullanarak hayranları heyecanlandırdı.

Ancak henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmadı.