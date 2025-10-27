Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Gassal dizisinde büyük sürpriz! Fragmanda Timuçin Esen'i görenler şaşkına döndü

Gassal dizisinde büyük sürpriz! Fragmanda Timuçin Esen'i görenler şaşkına döndü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gassal dizisinde büyük sürpriz! Fragmanda Timuçin Esen&#039;i görenler şaşkına döndü
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TRT Tabii'nin popüler dizisi Gassal, üçüncü sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrolünde Ahmet Kural'ın yer aldığı dizinin kadrosuna Timuçin Esen'in de dahil olduğu ortaya çıktı.

TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan ve ilk iki sezonuyla dikkat çeken Gassal dizisi, üçüncü sezonuyla gündeme geldi. Dizinin merakla beklenen yeni sezon fragmanı, TRT Tabii'nin düzenlediği yeni sezon etkinliğinde konuklara izletildi.

TİMUÇİN ESEN SÜRPRİZİ

Fragmanda en büyük sürpriz ise ünlü oyuncu Timuçin Esen oldu. Sosyal medyada Esen'in diziye katılacağının ortaya çıkması, izleyiciler arasında büyük heyecana neden oldu.

Gassal dizisinde büyük sürpriz! Fragmanda Timuçin Esen'i görenler şaşkına döndü - 1. Resim

3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin senaristi Sümeyye Karaarslan, ikinci sezon galasında üçüncü sezonun kesinleştiğini ve senaryo çalışmalarının başladığını açıklamıştı. Oyunculardan Mehmet Bilge Yıldız da 28 Mayıs 2025 tarihinde sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Gassal 3. sezon çekimleri başlamıştır” ifadelerini kullanarak hayranları heyecanlandırdı.

Ancak henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sadece zenginler görebilecek! Uzay ışığı satışı başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Oyuncu Boğaç Aksoy nişanlandı! Zor günleri geride bıraktı - MagazinOyuncu Boğaç Aksoy nişanlandı! Zor günleri geride bıraktıBücür Cadı'nın Şehriye'si Sezer Güvenirgil’den yıllar sonra gelen itiraf! "Yunus Bülbül yüzünden altüst oldum" - MagazinSezer Güvenirgil’den yıllar sonra gelen itiraf!Fatih Ürek hakkında korkutan iddia! Hastaneden açıklama geldi - MagazinFatih Ürek hakkında korkutan iddia! Hastaneden açıklama geldi45 günlük hapis kararı sonrası Ozan Güven sessizliği bozdu! Deniz Bulutsuz’a sert mesaj… - Magazin"Beni seven kadınlara özür, sana yok"Kur’an-ı Kerim videosu gündem oldu, Tolgahan Sayışman gerçeği açıkladı - MagazinKur’an-ı Kerim videosu gündem oldu, gerçeği açıkladıTimur Acar zeytin üreticisi oldu: Ünlü oyuncu “Kimse görmeden” hasat yaptı - MagazinZeytin üreticisi oldu: "Kimse görmeden" hasat yaptı
Sonraki Haber Yükleniyor...