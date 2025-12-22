TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde başvuruların tamamlanmasının ardından en çok merak edilen konuların başında 1+1 ve 2+1 konutların kimlere verileceği geliyor. Konut tiplerinin, başvuru kategorilerine göre kura sistemiyle belirleneceği açıklanırken şehit aileleri, engelliler, emekliler, gençler ve çok çocuklu aileler için farklı daire seçenekleri sunulacak.

Yüzyılın Konut Projesi olarak duyurulan ve 81 ili kapsayan 500 bin TOKİ sosyal konutu için başvuru süreci tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre milyonlarca vatandaşın katıldığı projede, konut tiplerinin hangi kriterlere göre dağıtılacağı netleşti. 1+1 ve 2+1 dairelerin, hak sahiplerinin başvuru kategorisine göre kura yöntemiyle belirleneceği bildirildi.

TOKİ 2+1, 1+1 EV TİPİ NEYE GÖRE BELİRLENİR?

TOKİ sosyal konutlarında daire tipi, başvuru sahibinin dahil olduğu kategoriye göre belirleniyor. Proje kapsamında 55 metrekarelik 1+1 ile 65 ve 80 metrekarelik 2+1 konutlar inşa edilecek. Hak sahipleri, “Konut Belirleme Kurası” sonucuna göre kendilerine tahsis edilen daire tipini öğrenebilecek.

Açıklanan dağılıma göre şehit aileleri, gaziler ve en az yüzde 40 engelli vatandaşlar yalnızca 2+1 (65 metrekare) konutlara hak kazanabilecek. Emekliler hem 1+1 hem 2+1 daireler için kura kapsamına alınırken 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere 2+1 (65 m² ve 80 m²) daireler tahsis edilecek. 18-30 yaş arası gençler ise yalnızca 1+1 (55 m²) konutlar için kura çekimine katılacak.

TOKİ 2+1, 1+1 ev tipi neye göre belirlenir, nasıl seçilir?

TOKİ KONUT TİPİ NASIL SEÇİLİR?

TOKİ projelerinde başvuru sahipleri konut tipini doğrudan seçemiyor. Vatandaşlar yalnızca başvuru kategorisini belirleyerek sisteme dahil oluyor. Konut tipi, ilgili kategori için ayrılan daireler arasından kura yöntemiyle belirleniyor. Bu nedenle başvuru sırasında “1+1 mi 2+1 mi” tercihi yapılmıyor.

Konut belirleme sürecinde şehit aileleri ve gaziler yüzde 5, engelliler yüzde 5, emekliler yüzde 20, 3 ve daha fazla çocuklu aileler yüzde 10, 18-30 yaş arası gençler yüzde 20, diğer alıcılar ise yüzde 40’lık kontenjanla kura sistemine dahil ediliyor. TOKİ kura çekilişleri 29 Aralık - 27 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Konut teslimlerinin ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ sosyal konut kura çekilişleri 29 Aralık ile 27 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar TOKİ’nin resmi kanallarından duyurulacak.

