İstanbul’da artan kira fiyatlarına karşı devlet destekli yeni bir model devreye giriyor. TOKİ’nin Yüzyılın Konut Projesi kapsamında ilk kez uygulayacağı kiralık sosyal konut sistemiyle, ev sahibi devlet olacak, konutlar piyasa bedelinin altında kiraya verilecek ve kura yöntemiyle hak sahipleri belirlenecek.

Konut fiyatları ve artan kira bedelleri gündemdeki yerini korurken İstanbul için dikkat çeken bir sosyal konut hamlesi duyuruldu. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında planlanan kiralık sosyal konutlar, barınma sorununa yeni bir çözüm modeli sunmayı hedefliyor.

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşılan bilgilere göre İstanbul’da inşa edilecek 15 bin kiralık sosyal konut için başvuru takvimi henüz netleşmedi. Projenin detaylarının yıl sonuna doğru kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Başvuruların, TOKİ’nin önceki sosyal konut projelerinde olduğu gibi kura usulüyle alınması ve belirlenen kriterleri taşıyan vatandaşların sisteme dahil edilmesi öngörülüyor. Resmi başvuru tarihleri ve yöntemine ilişkin duyuruların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından ilan edilmesi bekleniyor.

TOKİ EVLERİ KAÇ YILLIĞINA KİRALANACAK?

Kiralık sosyal konutlar, 3 yıllık süreyle vatandaşlara tahsis edilecek. Bu süre boyunca ev sahibi devlet olacak ve konutların yönetimi, bakımı ile denetimi TOKİ tarafından yürütülecek.

Üç yıllık kira süresinin sonunda, yeni kira bedelleri güncel koşullara göre yeniden belirlenecek. Uygulama, İstanbul’daki fahiş kira artışlarını dengelemek ve dar gelirli vatandaşların güvenli konutlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla geliştirildi.

TOKİ KİRALIK KONUT ŞARTLARI

Kiralık sosyal konutlar yalnızca İstanbul’da, Avrupa ve Anadolu yakasında inşa edilecek. Konutlar piyasa rayiç bedelinin altında, yarısı seviyesinde kira bedelleriyle kiraya verilecek.

Projeden yararlanacak vatandaşların belirli sosyal ve ekonomik kriterleri taşıması gerekecek. Kontenjanlara ayrılarak kura yöntemiyle dağıtılması planlanan konutların, dar gelirli ve konuta erişimde zorlanan kesimleri öncelemesi hedefleniyor. Uygulama, TOKİ eliyle yürütülecek.

