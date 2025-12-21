TOKİ 500 bin sosyal konut projesine yapılan başvuru sayısı netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, milyonları ilgilendiren projeye ilişkin güncel rakamları kamuoyuyla paylaştı. Başvuruların sona ermesiyle TOKİ'ye kaç kişi başvurdu belli oldu.

Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen TOKİ 500 bin sosyal konut projesi, Türkiye genelinde büyük ilgi gördü. 81 ilde hayata geçirilecek proje için yapılan başvurular ve ilk kura tarihi, Bakan Murat Kurum’un açıklamalarıyla resmiyet kazandı.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİNE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesine toplam 8 milyon 840 bin kişi başvuruda bulundu. Açıklanan verilere göre başvuruların 5 milyon 242 bini geçerli kabul edildi.

Sosyal konut ihtiyacının özellikle büyükşehirlerde yoğunlaştığını belirten Kurum, projeye gösterilen ilginin konut politikalarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

İllere göre başvuru dağılımında İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul’u sırasıyla Ankara ve İzmir takip etti. Büyükşehirlerdeki yüksek kira bedelleri ve konut arzı sorunu, başvuruların bu illerde yoğunlaşmasının temel nedeni olarak gösteriliyor.

Açıklamalarda dikkat çeken bir diğer detay ise gençlerin projeye ilgisi oldu. Bakan Murat Kurum, 1 milyon 326 bin gencin ev sahibi olabilmek için başvuruda bulunduğunu belirterek bu tablonun gençler açısından projenin bir umut kapısı haline geldiğini dile getirdi.

İLK KURA TARİHİ BELLİ OLDU

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında ilk kura çekiminin 29 Aralık 2025 tarihinde yapılacağı açıklandı. Kuraların il il ve etap etap gerçekleştirileceği, sürecin şeffaf şekilde yürütüleceği belirtildi.

Yeni projedeki konutların da etaplar halinde tamamlanarak en kısa sürede vatandaşlara teslim edilmesi hedefleniyor.

