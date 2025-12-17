TOKİ’nin “Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla 81 ilde hayata geçireceği 500 bin sosyal konut projesinde başvuru sürecinin sonuna gelinirken, gözler kura çekimi takvimine çevrildi. Milyonlarca aday, kura ve teslim tarihlerini yakından takip ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi, başvuru sürecinin tamamlanmasına günler kala yeniden gündemin ilk sıralarına yükseldi. Proje kapsamında kura çekimlerinin ne zaman yapılacağı ve konutların hangi tarihlerde teslim edileceği merak konusu oldu.

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ tarafından yapılan açıklamalara göre, 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri 29 Aralık 2025 tarihinde başlayacak. Kura süreci, başvuru yoğunluğu ve il bazlı planlamaya göre 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek.

Kura çekimleri, noter huzurunda ve şeffaflık esasına göre gerçekleştirilecek. Her il ve ilçe için kura tarihleri TOKİ’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ayrıca duyurulacak. Başvuru sahiplerinin kendi illerine ait kura takvimini bu kanallar üzerinden takip etmesi gerekiyor.

TOKİ 500 bin konut kura çekimi ne zaman?

TOKİ KURA VE TESLİM TARİHLERİ

Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından hak sahipleri belirlenecek ve sözleşme süreci başlayacak. TOKİ, kura sonuçlarını il bazlı olarak ilan ederken hak kazanan adaylara gerekli bilgilendirmeler yapılacak.

Projede yer alan konutların teslimlerinin ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. Teslimler, projelerin ilerleme durumuna göre etap etap gerçekleştirilecek ve bu süreç birkaç yıl içinde tamamlanacak.

TOKİ 500 bin konut teslim tarihi

TOKİ 500 BİN KONUT NEREDE YAPILACAK?

500 bin sosyal konut projesi, 81 ilin tamamında yapılmak üzere planlandı. Konut sayıları, il ve ilçelerdeki nüfus yoğunluğu ve ihtiyaç durumuna göre belirlenirken en fazla konut 100 bin adetle İstanbul’da inşa edilecek.

Ankara’da yaklaşık 30 bin, İzmir’de 21 bin, Bursa’da 17 bin, Konya’da ise 15 bin konut yapılması planlanıyor. Konutlar; şehir merkezleri, gelişim bölgeleri ve ilçelerde, altyapı ve ulaşım imkanları dikkate alınarak projelendirilecek.

TOKİ 500 bin konut nerede yapılacak?

500 BİN SOSYAL KONUT HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?

İl haritası ve ilçeler TOKİ'nin resmi sayfasında açıklanırken bazı illerdeki ilçelere göre konut dağılımı şu şekilde:

ANKARA: Ankara'da 30 bin 823 konutun yapılacağı 21 ilçe: Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar.

İZMİR: İzmir’de 21 bin 20 konutun yapılacağı ilçeler: Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk olarak belirlendi.

TOKİ konutları hangi ilçelerde yapılacak?

BURSA: Bursa’da 17 bin 225 konutun yapılacağı ilçeler: Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir.

KONYA: Konya’da planlanan 15 bin konutun inşa edileceği ilçeler: Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak.

TOKİ KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Konutların teslimlerine Mart 2027 itibarıyla başlanması planlanıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası