Alman bilim insanları, yapay zeka ve uydu verilerini kullanarak dünya üzerindeki 2,75 milyar binanın konum ve hacmini gösteren Global Building Atlas adlı üç boyutlu bir harita yayımladı. Bu yeni küresel envanter, geleneksel 2 boyutlu haritalardan farklı olarak, afetlere hazırlık, kentsel dönüşüm ve refah ölçümü gibi amaçlar kullanılacak. Türkiye için de kritik öneme sahip olan bu harita sayesinde Safranbolu'daki tarihi evlerden İstanbul'daki gökdelenlere kadar dünya üzerindeki her binayı, hatta evinizi bile üç boyutlu detaylarla keşfedebilirsiniz.

2,75 MİLYAR BİNA DETAYLI HARİTADA Safranbolu’daki tarihi evlerden İstanbul’daki gökdelenlere, Roma’daki antik yapılardan Berlin’in modern yapılarına dünyadaki her binayı artık evinizin konforunda keşfedebilirsiniz. Global Building Atlas adı verilen yeni bir interaktif harita, dünya üzerindeki 2,75 milyar binanın konumunu ve boyutunu üç boyutlu detaylarıyla gösteriyor. Bu veri seti, kendinden önceki en büyük veri setinden bir milyardan fazla binayı daha içeriyor. Harita, Almanya'daki Münih Teknik Üniversitesi'nden (TUM) araştırmacılar tarafından, geniş uydu verisi ve yapay zeka kullanılarak oluşturuldu.

YOKSULLUK VE KENTLEŞMEYE YENİ BAKIŞ Projenin başkanı Profesör Xiaoxiang Zhu, üç boyutlu bina bilgilerinin kentleşme ve yoksulluk hakkında geleneksel 2 boyutlu haritalardan çok daha doğru bir tablo sunduğunu aktardı. Xiaoxiang, “Üç boyutlu modeller sayesinde sadece binaların taban izi değil, aynı zamanda hacmi de görülebiliyor, bu da yaşam koşullarına dair çok daha hassas bilgiler sağlıyor” ifadelerini kullandı. Araştırmacılar, özellikle kentsel alanlarda çözünürlüğün, benzer veri tabanlarına göre 30 kat daha ince olduğunu belitti.

ASYA LİDER, AFRİKA TAKİPTE Veri setinin analizine göre, Asya, 1,22 milyar bina ile dünyadaki bina sayısı toplamının neredeyse yarısına ev sahipliği yapıyor. Onu, yaklaşık 540 milyon bina ile Afrika ve 403 milyon bina ile Avrupa izliyor. Kuzey ve Güney Amerika'nın bina sayıları (sırasıyla 295 milyon ve 264 milyon) daha azken, Okyanusya sadece 14 milyon binaya sahip.

REFAHI ÖLÇMEK İÇİN YENİ YÖNTEM Araştırmacılar, bu verileri kullanarak sosyal ve ekonomik gelişimi ölçmek için "kişi başına düşen bina hacmi" adında yeni bir yöntem geliştirdi. Temel fikir, kişi başına ne kadar çok alan düşerse, o ülkenin refah seviyesinin de o kadar yüksek olacağı yönünde. Örneğin Avrupa'da Finlandiya, kişi başına 3 bin 900 metreküpten fazla bina hacmiyle zirvede yer alıyor.

HARİTANIN GELECEKTEKİ KULLANIM ALANLARI NELERDİR? Araştırmacıların belirttiğine göre, bu detayı harita afetlere hazırlanmada ve yeni şehir planlamalarında kullanılabilecek önemli bilimsel bir işleve sahip. Almanya Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR), Global Building Atlas'ı dünya çapındaki afet destek çalışmalarının bir parçası olarak şimdiden incelemeye aldı. Araştırmacılar, gelecekte bu verilerin en çok ihtiyaç duyulan bölgelerde ek konut veya kamu tesisleri planlamasına yardımcı olabileceğini umuyor.

AFET VE KENTLEŞME ODAKLI ÇÖZÜM: TÜRKİYE İÇİN NEDEN ÖNEMLİ? Dünya genelinde 2,75 milyar binanın üç boyutlu detaylarını sunan Global Building Atlas, Türkiye için de kritik öneme sahip bir veri kaynağı sunuyor. Türkiye'nin Konumu: Türkiye, Asya (1,22 milyar bina) ve Avrupa (403 milyon bina) kıtalarının kesişim noktasında yer alması nedeniyle, bu küresel yapı envanterinin sunduğu verilerle coğrafi ve yapısal konumu daha net incelenebilir.

Afetlere Hazırlık ve Kentsel Dönüşüm: Türkiye, büyük deprem riski taşıyan bölgelerde yer alıyor. Global Building Atlas'ın sunduğu binaların üç boyutlu hacim ve detay bilgileri, muhtemel bir afet durumunda en çok risk altındaki alanları hızlıca tespit etmeye ve kentsel dönüşüm/planlama projelerini en doğru şekilde yönetmeye olanak tanıyabilir. Örneğin, Alman Havacılık ve Uzay Merkezi'nin (DLR) haritayı afet destek çalışmalarında incelemesi, bu potansiyelin Türkiye’de de kullanılabileceğini gösteriyor. Sosyo-Ekonomik Gelişim Takibi: Yeni geliştirilen "kişi başına düşen bina hacmi" gibi metrikler, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki yaşam koşullarını ve ekonomik gelişimi ölçmek için güçlü bir araç sunabilir. Bu veriler, bölgeler arası refah farklarını ortaya koyarak, kamu tesisleri ve ek konut ihtiyaçlarının en doğru yerlere yönlendirilmesine yardımcı olabilir.

Haberle İlgili Daha Fazlası