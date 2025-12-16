TikTok’ta paylaştığı videolarla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve yaklaşık 2,5 milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Tucker Genal’dan acı haber geldi. 31 yaşındaki Genal’ın intihar ettiği öğrenilirken, haber sevenlerini ve takipçilerini derin üzüntüye boğdu. Genal’ın ailesi de ölüm haberini doğrulayarak kamuoyuyla paylaştı.

Eğlenceli içerikleri ve enerjik paylaşımlarıyla sosyal medyada dikkat çeken Tucker Genal’ın hayatını kaybettiği bilgisi, ABD basınında geniş yer buldu.

EVİNDE İNTİHAR ETMİŞ

Daily Mail’de yer alan habere göre, Los Angeles County Medical Examiner (Los Angeles Adli Tıp Kurumu), Genal’ın 11 Aralık 2025 tarihinde Kaliforniya’daki evinde intihar ettiğini açıkladı. Fenomenin vefat haberi ise 15 Aralık’ta kardeşleri tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

ACILI HABERİ KARDEŞLERİ PAYLAŞTI

Tucker Genal’ın kardeşleri Carson ve Connor Genal, Instagram hesaplarından yaptıkları duygusal paylaşımla büyük bir kayıp yaşadıklarını ifade etti.

Kardeşlerden biri paylaşımında, “Hayatım boyunca sana hayran oldum. Sen sadece en iyi abim değil, aynı zamanda en yakın arkadaşımdın” sözleriyle hislerini dile getirdi. Aile, bu zor süreçte kamuoyundan anlayış ve mahremiyet talebinde bulundu.

TİKTOK'DA BÜYÜK ÇIKIŞ YAKALAMIŞTI

Eğitim hayatına da değinilen bilgilerde Tucker Genal’ın Furman University’de işletme eğitimi aldığı ve üniversite yıllarında futbol takımında forma giydiği belirtildi. Mezuniyetinin ardından bir süre sosyal medya koordinatörlüğü başta olmak üzere çeşitli alanlarda çalıştığı öğrenilen Genal, daha sonra ürettiği içeriklerle TikTok’ta büyük bir çıkış yakalamıştı.

Genç yaşta gelen bu ani ölüm, sosyal medya dünyasında da büyük yankı uyandırırken, çok sayıda takipçisi ve meslektaşı Genal için taziye ve veda mesajları paylaştı.

