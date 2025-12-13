“Maske” ve “Ucuz Roman” gibi filmlerdeki rolleriyle tanınan oyuncu Peter Greene, dün dairesinde ölü bulundu. Uzun yıllardır menajerliğini yapan Gregg Edwards, bilgiyi doğruladı. 1990’lı yıllarda ekranda canlandırdığı kötü karakterlerle tanınan Greene, 60 yaşındaydı.

Peter Greene, Clinton Street’teki dairesinde dün saat 15:25 civarında hareketsiz halde bulundu ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bu bilgi polis ve 10 yılı aşkın süredir menajerliğini yapan Edwards tarafından doğrulandı.

ÖLÜM NEDENİNİ OTOPSİ BELİRLEYECEK

Polis, olayda herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığını belirtirken, ölüm nedeninin otopsi sonucunda netlik kazanacağını açıkladı.

Maske ve Ucuz Roman’ın yıldızı Peter Greene ölü bulundu

“ONU ÇOK ÖZLEYECEĞİM”

Edwards, Greene için, “Harika bir insandı. Neslimizin en iyi oyuncularından biriydi. Kalbi çok büyüktü. Onu çok özleyeceğim. Gerçekten iyi bir arkadaştı” dedi.

“Mascots” projesinde Mickey Rourke ile Ocak ayında çekimlere başlamayı planlayan Greene’nin vefatı, yapım ekibini derinden sarstı. Edwards, film senaristi ve yönetmeni Kerry Mondragón’a haber verdiğinde onun gözyaşlarını tutamadığını ifade etti.

Menajer, Greene’nin zor bir karaktere sahip olmasına rağmen her projeye büyük bir titizlikle yaklaştığını, performansının her zaman “mükemmel” olmasını istediğini belirtti.

MASKE FİLMİNDE HARİKA PERFORMANS SERGİLEMİŞTİ

“Birçok harika oyuncu ve yönetmenle çalıştı. Jim Carrey ve Cameron Diaz ile oynadığı Maske filmindeki acımasız mafya lideri Dorian Tyrell rolü, belki de kariyerinin en iyi performansıdır” diye ekledi.

UCUZ ROMAN’DAKİ ZED ROLÜYLE SİNEMA TARİHİNE GEÇTİ

Mavi gözlü oyuncu, Quentin Tarantino’nun 1994 yapımı Ucuz Roman filminde sadist güvenlik görevlisi ve seri katil Zed rolüyle sinema dünyasında unutulmaz bir performans sergiledi.

Kariyeri boyunca yaklaşık 95 projede yer alan Greene, ayrıca Laws of Gravity, Clean, Shaven, Blue Streak ve Training Day gibi filmlerde de rol aldı.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU

Greene, Montclair, New Jersey doğumlu olup, 15 yaşında evden kaçarak New York sokaklarında yaşamaya başlamış ve burada uyuşturucuya yönelmişti. 1996’da Premier dergisine verdiği röportajda, bir süre uyuşturucu satıcılığı da yaptığını anlatmıştı.

1996 yılının Mart ayında intihar girişiminde bulunan Greene, sonrasında bağımlılık tedavisi gördü.

