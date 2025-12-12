Kaydet

Ankara'nın Çamlıdere ilçesi Çukurören Mahallesi'nde, Muhtar Hasan Sağlam’a ait park halindeki ATV, minibüs, otomobil ve kamyonet, kimliği belirsiz şahısların hedefi oldu. Bir araçla olay yerine gelen 3 kişiden 2'si, araçların üzerine benzin dökerek ateşe verirken, diğer kişi onları araçta bekledi. 4 aracın alevlere teslim olduğu kundaklama anları güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilirken, saldırganlar olay yerinden hızla kaçtı.

