Muhtarın 4 aracını benzin döküp yaktılar! Kundaklama anı kamerada
Ankara'nın Çamlıdere ilçesi Çukurören Mahallesi'nde, Muhtar Hasan Sağlam’a ait park halindeki ATV, minibüs, otomobil ve kamyonet, kimliği belirsiz şahısların hedefi oldu. Bir araçla olay yerine gelen 3 kişiden 2'si, araçların üzerine benzin dökerek ateşe verirken, diğer kişi onları araçta bekledi. 4 aracın alevlere teslim olduğu kundaklama anları güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilirken, saldırganlar olay yerinden hızla kaçtı.
