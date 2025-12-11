Türkiye’nin yerli ve millî hava savunma sistemi Çelik Kubbe’nin mühendisleri entegre ve katmanlı hava sisteminin önemini ortaya koyan bir makale kaleme aldı.

ASELSAN’ın mühendisleri tarafından hazırlanan makalede, entegre ve katmanlı hava savunmanın artık sadece sistem entegrasyonu değil, tehdit algısı ve kaynak önceliklendirmesiyle birlikte ele alınması gereken bir konsept olduğuna dikkat çekildi.

Güncel savaş ortamında saldırıların farklı tipte tehditlerin birleşimiyle gerçekleştiği, bunun da hava savunma sistemlerinin ve hedef tipi için özelleşmiş sistemlerin entegre çalışmasının gerekliliğini ortaya koyduğuna işaret edilen makalede, bu durumun, katmanlı bir hava savunma çözümünün günümüz harp ortamları için kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğu vurgulandı.

HİPERSONİK TEHDİDİ

Hava tehditlerinin, konvansiyonel ve asimetrik tehditler olmak üzere iki farklı kategoride değerlendirmesi gerektiğine işaret edilen makalede, klasik seyir füzeleri yerine tespit edilme ihtimali çok düşük, yüksek manevra kabiliyetine sahip yeni nesil seyir füzeleri kullanılmaya başladığı belirtildi. Gelişen teknolojik altyapı ile yüksek hızlı manevra yeteneğine sahip hipersonik tehditlerin sahadaki kullanılmaya başlandığına vurgu yapan mühendisler, özellikle ülkelerin stratejik bölgelerini hedef alan saldırı senaryolarında balistik ve hipersonik tehditlerin kullanımının yoğunlaştığını kaydetti.

İHA’LARA YENİ GÖREVLER

Söz konusu tehditleri tek tip sistem ile önlemenin mümkün olmadığının altı çizilen makalede, katmanlı ve entegre hava savunma sistemi tek tek irdelendi. Erken uyarı, etkin silah ve sensör eşleşmesi, komuta kontrol sistemlerindeki otomasyon ve yapay zekâ destekli algoritmaların işlevlerinin ele alındığı makalede, İHA’ların, kara, deniz, hava ve uzay görevlerinde keşif, gözetleme ve hasar değerlendirilmesi görevlerine ilave olarak, farklı görevlerde etkin olarak kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi. Hipersonik ve balistik tehditlere karşı uzay tabanlı lazer ve kinetik önleme sistemleri konuşlandırılacağı ifade edildi.

