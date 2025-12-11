Pendik’te bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek park halindeki bir minibüs ve otomobile sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, atölye ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Esenler Mahallesi Misakı Milli Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın giriş katında bulunan tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

HIZLA YAYILAN ALEVLER ARAÇLARA SIÇRADI

Kısa sürede büyüyen yangın binanın ön tarafında park halindeki bir minibüs ve otomobile de sıçradı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülürken, atölye ve araçlarda maddi hasar oluştu.

