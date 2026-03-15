Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a rahatsızlığı nedeniyle Gençlerbirliği maçı sonrası soyunma odasında serum takıldı. Yalçın'ın yerine röportaja çıkan Yardımcı Antrenör Murat Kaytaz, "Hocamız dün rahatsızlandı. Takımı yalnız bırakmak istemedi. Maç sonu soyunma odasında da serum bağlandı." dedi.

"SOYUNMA ODASINDA DA SERUM BAĞLANDI"

Yalçın'ın yerine röportaj alanına gelen Yardımcı Antrenör Murat Kaytaz, "Hocamız dün rahatsızlandı ve serum bağlandı. Epey bir halsizdi ama bugün takımı yalnız bırakmak istemedi. Maç sonu soyunma odasında da serum bağlandı." diye konuştu.

"DERBİ BİZİM İÇİN ÜZÜCÜ GEÇTİ"

Derbinin ardından önemli bir üç puan aldıklarını söyleyen Kaytaz, "Derbi bizim için üzücü geçti. Kaybettik, kaybetmeyi beklemiyorduk ama bugün çok iyi mücadele ettiler. Üzerimizden attık onu. Burası zor bir deplasman. Her geçen gün takım savunmasını ve 3. bölge aksiyonlarını geliştiren bir Beşiktaş izletmek istiyoruz. Önümüze bakıyoruz. Tüm maçlar bizim için çok önemli. Hepsini kazanıp ligi en üst sırada bitirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

"ORKUN ÇOK GÜZEL BİR GOL ATTI"

Orkun Kökçü'nün performansını değerlendiren Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz, "Orkun çok güzel bir gol attı. 4 gün sonra Kasımpaşa maçımız var. Oruç tutan bir oyuncumuz ve onu dinlendirmek istedik. Gerçekten performansı çok iyi. Bizim için ve milli takım çok değerli bir oyuncu. Olaitan'ı sol kanatta kullanıyoruz ama ona oyun kurulumunda özel görevler veriyoruz. Farklı bir şekilde, merkez opsiyonlarında değerlendiriyoruz. Bizim için iyi oluyor, rakipleri böyle zora sokmaya çalışıyoruz. Üzerine koya koya daha iyi bir Beşiktaş izleterek ligdeki maçlarımızı ve kupayı kazanıp ligi güzel bir şekilde noktalamak istiyoruz." dedi.

