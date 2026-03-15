Avrupa’nın göbeğinde 343 yıldır yaşayan 'Osmanlı' köyü! Tek bir Türk yaşamıyor ama sırrı 3 asır sonra ortaya çıktı
İtalya-Avusturya sınırındaki karlı dağların arasında bir köy görenleri hayrete düşürüyor. Adı Moena ama herkes orayı "La Turchia" yani "Türkiye" olarak biliyor. Sokaklarında ne bir Türk yaşıyor ne de Türkçe konuşuluyor; ancak her köşede Osmanlı’nın izi var.
HER ŞEY 1683 YILINDA BAŞLADI
Moena Köyü 1683 yılındaki İkinci Viyana Kuşatması sonrası tamamen değişti. Rivayete göre, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın kararlarını eleştirdiği için idam edilmesi istenen Yeniçeri Hasan, yaralı halde Alplerin karlı yamaçlarına sığındı. Yaklaşık 200 kilometre yol kat ederek ulaştığı Moena halkı, ölmek üzere olan Osmanlı askerine evlerinin kapısını açtı.
Köylüler tarafından tedavi edilen ve zamanla kasabanın bir parçası olan Hasan, İtalyan bir kadınla evlenerek hayatını bölgede sürdürdü.
"EL TURCO"NUN ADALET SAVAŞI
Kasaba halkının "El Turco" lakabını verdiği Yeniçeri Hasan, sadece bir sığınmacı olarak kalmadı, bölgenin kahramanı haline geldi. Ausburg Dükalığı’nın halktan talep ettiği adaletsiz verilere karşı köylüleri örgütleyen Hasan, askeri dehasıyla derebeylerine karşı isyan başlattı. Moena’yı talan edilmekten kurtaran ve adaleti tesis eden "Balaban" lakaplı Türk askeri, vefatından sonra bile unutulmadı.
Moena sakinleri, kendilerini koruyan Yeniçeri Hasan’ın anısına bölgeye "Rione Turchia" adını verdi.
ALPLERDE TÜRK FESTİVALİ COŞKUSU
Moena sakinleri, asırlık Türk hayranlıklarını her yıl Ağustos ayında düzenlenen "Türkiye Festivali" ile dünyaya ilan ediyor. Festival boyunca kasabanın her sokağı ay-yıldızlı Türk bayraklarıyla donatılıyor. Moenalı erkekler takma bıyık takıp Yeniçeri kıyafetleri giyerken, kadınlar Türk motifli elbiselerle sokaklara dökülüyor.
IV. Mehmet ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa dönemine ait kahramanlık hikayelerinin anlatıldığı etkinliklerde, İtalyan mutfağı yerini Türk yemeklerine bırakıyor.
UNUTULMAYAN OSMANLI MİRASI
Kış aylarında nüfusu 20 bine yaklaşan dünyaca ünlü kayak merkezi Moena, Avrupa’nın ortasında bir Osmanlı müzesini andırıyor. Köyde hiçbir Türk yaşamamasına rağmen halk, kendisini "Türk" olarak addediyor ve Yeniçeri Hasan’ın vasiyetine sahip çıkıyor.
Belinde kılıcı, başında sarığıyla Moena’ya adalet getiren "El Turco"nun hatırası, Alplerin zirvesinde dalgalanan Türk bayraklarıyla yaşamaya devam ediyor.