İtalya-Avusturya sınırındaki karlı dağların arasında bir köy görenleri hayrete düşürüyor. Adı Moena ama herkes orayı "La Turchia" yani "Türkiye" olarak biliyor. Sokaklarında ne bir Türk yaşıyor ne de Türkçe konuşuluyor; ancak her köşede Osmanlı’nın izi var.

HER ŞEY 1683 YILINDA BAŞLADI

Moena Köyü 1683 yılındaki İkinci Viyana Kuşatması sonrası tamamen değişti. Rivayete göre, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın kararlarını eleştirdiği için idam edilmesi istenen Yeniçeri Hasan, yaralı halde Alplerin karlı yamaçlarına sığındı. Yaklaşık 200 kilometre yol kat ederek ulaştığı Moena halkı, ölmek üzere olan Osmanlı askerine evlerinin kapısını açtı.

Köylüler tarafından tedavi edilen ve zamanla kasabanın bir parçası olan Hasan, İtalyan bir kadınla evlenerek hayatını bölgede sürdürdü.