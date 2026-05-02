Havacılık sektörü, ABD-İran savaşı nedeniyle başlayan yakıt krizi nedeniyle ilk kurbanını verdi. ABD'de uygun fiyatlı hizmet sunan Spirit Airlines, tüm faaliyetlerini durdurdu. Trump yönetiminden de 500 milyon dolarlık kurtarma paketini alamayan şirket, iflasın eşiğine geldi.

İran savaşı, havacılık sektörünü de vurdu. ABD'de düşük fiyatla hizmet sunan ve yaklaşık 17 bin kişiyi istihdam eden 34 yıllık havayolu şirketi Spirit Airlines, faaliyetlerini durdurma kararı aldı. İran savaşı öncesinde son 2 yılda 2 kez iflas başvurusunda bulunan şirket, savaşla birlikte artan jet yakıtı maliyetleri nedeniyle iflasın eşiğine geldi.

34 yıllık hava yolu şirketi iflasın eşiğinde! Tüm faaliyetlerini durdurdu

TRUMP'TAN KURTARMA PAKETİNİ ALAMADI

Havayolu şirketi son olarak Trump yönetiminden beklediği 500 milyon dolarlık kurtarma paketini alamadı. Şirketten yapılan açıklamada, faaliyetlerin düzenli bir şekilde sonlandırılacağı ve tüm uçuşların iptal edildiği belirtilerek, "Maalesef şirketin çabalarına rağmen yakıt fiyatlarındaki son önemli artış ve şirket üzerindeki diğer baskılar, Spirit'in mali görünümünü önemli ölçüde etkiledi" denildi.

YAKIT KRİZİNDEN ETKİLENEN İLK ŞİRKET

Sektörde İran savaşından kaynaklanan yakıt krizinden etkilenen ilk şirket Spirit Airlines oldu. Spirit'in yeniden yapılandırma planı, 2026'da jet yakıtı maliyetlerinin 2.24 dolar, 2027'de 2.14 dolar olacağını varsayıyordu. Ancak fiyatlar Nisan ayı sonuna kadar 4.51 dolara yükseldi ve bu durum, havayolu şirketinin yeni finansman olmadan ayakta kalmasını imkansız hale getirdi.

HAVACILIKTA KRİZ

Dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 25'inin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların ardından kapatılması sonucu petrol fiyatları fırlamış, küresel havayolu şirketleri iki kattan fazla artan jet yakıtı fiyatlarıyla mücadele etmeye başlamıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası