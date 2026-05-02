Liga MX (Meksika'nın en üst düzey profesyonel futbol ligi) ekibi Club Tijuana'nın genç orta saha oyuncusu Gilberto Mora, "Dünya Kupası tarihinde forma giyen en genç Meksikalı" ünvanı için hazırlanıyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan futbolcu, henüz 17 yaşında olmasına karşın 53 maçta 9 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Meksika Milli Takımı Teknik Direktörü Javier Aguirre, yerel ligde mücadele eden futbolculardan 2026 Dünya Kupası için seçtiği 12 oyuncuyu açıkladı. Bu isimler arasında 17 yaşındaki orta saha Gilberto Mora da yer alıyor.

ROSAS'IN REKORUNU KIRABİLİR

Club Tijuana'nın başarısı için mücadele eden Gilberto Mora, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri ​​arasında düzenlenecek turnuvada forma giymesi halinde "Meksika’nın kupa tarihindeki en genç oyuncusu" olacak. Ülke adına rekor, Manuel Rosas’a ait. Rosas, 1930 Dünya Kupası’nda oynadığında 18 yıl, 88 günlüktü

TURNUVA TARİHİN EN GENCİ WHITESIDE

TRT Spor'da yer alan habere göre; Dünya Kupası'nda 17 yaşındayken forma giyen 7 futbolcu bulunuyor. Bunlardan biri de Brezilyalı efsane Pele. Turnuva tarihinin en genç oyuncusu ise 1982 Dünya Kupası’nda top koşturan Kuzey İrlandalı Norman Whiteside.

