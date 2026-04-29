FIFA'dan rekor artış: 2026 Dünya Kupası para ödülleri dudak uçuklattı
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2026 Dünya Kupası'na katılacak 48 ülkeye yapılacak ödemeyi yüzde 15 arttırarak, 871 milyon dolara yükseltti.
FIFA Konseyi, 2026 Dünya Kupası'na ABD ve Meksika ile birlikte ev sahibi yapacak olan Kanada'nın Vancouver şehrinde toplandı. Toplantıda Dünya Kupası'nda uygulanacak yeni kurallar onaylanırken; para ödülünün artırılması kararlaştırıldı. Turnuvada mücadele edecek ülkelere dağıtılacak kaynaklar yüzde 15 oranında artırıldı.
48 ÜLKEYE 871 MİLYON DOLAR
Buna göre; 48 ülkeye dağıtılacak toplam para 871 milyon dolar oldu. Ayrıca her takıma sağlanan hazırlık ödeneği 1,5 milyon dolardan 2,5 milyon dolara çıkarıldı. Eleme turları için verilecek ücret 9 milyon dolardan 10 milyon dolara yükseltildi. FIFA, ülkelere verilecek ek ödeneğin 16 milyon dolar olmasına karar verdi.
DÜNYA KUPASI'NDA 2 YENİ KURAL
Toplantıda FIFA Dünya Kupası'nda uygulanacak kart kuralarıyla ilgili değişiklikler de yapıldı. Sarı kartların grup aşamasından sonra ve elemelerden sonra iptal edileceğini öngören değişiklik onaylandı. Ayrıca IFAB toplantısında alınan; "futbolcuların hakem kararına protesto amacıyla sahadan ayrılması" ve "rakipleriyle konuşurken, ağızlarını kapatması" ile ilgili 2 kural değişikliğinin Dünya Kupası'nda uygulanmasına karar verdi.
Öte yandan Afgan Kadın Mülteci Futbol Takımı'nın da FIFA organizasyonlarında yarışmasına karar verildi.