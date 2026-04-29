Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2026 Dünya Kupası'na katılacak 48 ülkeye yapılacak ödemeyi yüzde 15 arttırarak, 871 milyon dolara yükseltti.

FIFA Konseyi, 2026 Dünya Kupası'na ABD ve Meksika ile birlikte ev sahibi yapacak olan Kanada'nın Vancouver şehrinde toplandı. Toplantıda Dünya Kupası'nda uygulanacak yeni kurallar onaylanırken; para ödülünün artırılması kararlaştırıldı. Turnuvada mücadele edecek ülkelere dağıtılacak kaynaklar yüzde 15 oranında artırıldı.

48 ÜLKEYE 871 MİLYON DOLAR

Buna göre; 48 ülkeye dağıtılacak toplam para 871 milyon dolar oldu. Ayrıca her takıma sağlanan hazırlık ödeneği 1,5 milyon dolardan 2,5 milyon dolara çıkarıldı. Eleme turları için verilecek ücret 9 milyon dolardan 10 milyon dolara yükseltildi. FIFA, ülkelere verilecek ek ödeneğin 16 milyon dolar olmasına karar verdi.

DÜNYA KUPASI'NDA 2 YENİ KURAL

Toplantıda FIFA Dünya Kupası'nda uygulanacak kart kuralarıyla ilgili değişiklikler de yapıldı. Sarı kartların grup aşamasından sonra ve elemelerden sonra iptal edileceğini öngören değişiklik onaylandı. Ayrıca IFAB toplantısında alınan; "futbolcuların hakem kararına protesto amacıyla sahadan ayrılması" ve "rakipleriyle konuşurken, ağızlarını kapatması" ile ilgili 2 kural değişikliğinin Dünya Kupası'nda uygulanmasına karar verdi.

Futbolcular, bu 2 ihlali yapması halinde kırmızı kart görecekler.

Öte yandan Afgan Kadın Mülteci Futbol Takımı'nın da FIFA organizasyonlarında yarışmasına karar verildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası