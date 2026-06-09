Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 yılında Batman'da terör saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı vefatının 9. yılında yayımladığı mesajla andı. Erdoğan, "Aybüke kızımızın aziz hatırası her zaman yüreğimizde yaşayacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı vefatının 9. yılında yayımladığı mesajla andı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, genç yaşta görev başındayken hayatını kaybeden Aybüke Yalçın'ın hatırasının unutulmayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Öğretmenlik gibi ulvi bir mesleği icra ederken teröristler tarafından katledilen Aybüke Yalçın'ı şehadetinin 9'uncu yılında rahmetle, minnetle yad ediyorum. Aybüke kızımızın aziz hatırası her zaman yüreğimizde yaşayacak" ifadelerine yer verdi.

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Henüz 22 yaşındayken Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, her yıl olduğu gibi bu yıl da vefat yıl dönümünde dualarla ve çeşitli etkinliklerle anılıyor.

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