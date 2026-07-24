İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına sert cevap vererek, İran'ın tehdit ve baskılara boyun eğmeyeceğini söyledi. Erakçi, Hürmüz Boğazı'ndaki çıkarlarını korumakta kararlı olduklarını da vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik son açıklamalarına tepki göstererek, Tahran yönetiminin tehdit ve baskılar karşısında geri adım atmayacağını söyledi.

"MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Kırgızistan'da bulunan Erakçi, ülkesinin dış politika anlayışının net olduğunu belirterek, "Ne tehditlerden korkuyoruz ne de baskıya boyun eğeceğiz. Tehdit diline müsamaha göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki çıkarlarının korunmasının temel önceliklerinden biri olduğunu dile getiren Erakçi, ülkesinin bu konudaki kararlılığını sürdüreceğini belirtti. İran halkının meşru talepleri karşılanıncaya kadar izledikleri politikadan vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

Pakistan'ın yürüttüğü diplomatik temaslara da değinen Erakçi, İran ile ABD arasında asıl sorunun arabulucu eksikliği olmadığını savunarak, "Sorun Amerika'nın yaklaşımındadır" değerlendirmesinde bulundu.

Erakçi ayrıca, Çin ve Rusya ile temaslarını sürdürdüklerini belirterek, ŞİÖ toplantısı kapsamında Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bölgesel gelişmeler ve devam eden süreçlere ilişkin kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktardı.

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