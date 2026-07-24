ABD basını, İran’ın ABD’nin Irak Başbakanı Ali Zeydi aracılığıyla ilettiği ateşkes teklifini reddettiğini öne süren bir haber servis etti. Haberde teklifin detaylarının henüz bilinmediği belirtildi.

ABD ve İran arasındaki askeri gerilim sürerken, ABD merkezli The New York Times (NYT) gazetesi dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

NYT’nin İranlı ve Iraklı yetkililere dayandırdığı habere göre, Irak Başbakanı Ali Zeydi’nin ABD tarafından hazırlanan bir ateşkes teklifini İran’a gerçekleştirdiği son ziyaret sırasında Tahran yönetimine sunduğu belirtildi.

İRAN'DAN ABD'YE RET

İranlı yetkililerin, Hürmüz Boğazı'nın nihai statüsüne çözüm getirmeyen "geçici bir anlaşma" ile ilgilenmediklerini vurgulayarak teklifi reddettiği aktarılırken, teklifin detaylarının ise henüz bilinmediği ifade edildi.

Irak Başbakanı Ali Zeydi

ZEYDİ, İRAN’DA TEMASLARDA BULUNMUŞTU

Diplomatik temaslarda bulunmak üzere dün İran’a giden Irak Başbakanı Ali Zeydi, Tahran'daki Sadabad Sarayı'nda İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan tarafından resmi törenle karşılanmıştı. Zeydi, İran-Irak arasında gerçekleştirilen heyetler arası görüşmenin ardından Pezeşkiyan ile birlikte çeşitli alanlarda işbirliği öngören anlaşma ve mutabakat zaptlarının imza törenine katılmıştı.

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