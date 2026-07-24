Yükseköğretim Kurulu, mesleki eğitimde iş dünyasıyla entegrasyonu güçlendirecek yeni bir modeli hayata geçiriyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 pilot ilde başlayacak uygulamayla ön lisans öğrencileri en az bir dönemlerini işletmelerde geçirecek. Yeni sistemde hükümlü ve engelli öğrenciler ise kapsam dışında tutulacak.

Mesleki yükseköğretimde dönüşümün ilk adımı bu eğitim öğretim yılında atılıyor. Yükseköğretim Kurulunun hayata geçirdiği İşletmede Mesleki Eğitim (İME) modeli, 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 pilot ildeki 81 üniversitenin 185 ön lisans programında uygulanmaya başlayacak.

Model kapsamında öğrenciler en az bir yarıyıl işletmelerde uygulamalı eğitim alacak. Model, ilk etapta Ankara, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Konya olmak üzere 7 pilot ilde uygulanacak.

Ön lisans öğrencileri, en az bir yarıyıl (14 hafta/70 iş günü) boyunca işletmelerde uygulamalı eğitim görecek. Böylece öğrencilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini doğrudan iş ortamında geliştirmeleri hedefleniyor. Üniversite-sektör iş birliğinin güçlendirilmesi, mezunların iş gücü piyasasına geçiş sürecinin hızlandırılması ve akademik eğitim ile sektör beklentileri arasındaki uyumun artırılması da modelin hedefleri arasında yer alıyor.

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HÜKÜMLÜ ÖĞRENCİLER KAPSAM DIŞI

İşletmede Mesleki Eğitim Usul ve Esasları ile üniversiteler ve işletmeler arasında imzalanacak protokollerin çerçevesi de belirlendi. Düzenlemeyle eğitimin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin görev ve sorumluluklar tanımlandı. Hükümlü öğrenciler İşletmede Mesleki Eğitim kapsamı dışında tutulacak ve eğitimlerine okul ortamında teorik ve uygulamalı derslerle devam edilecek. Engelli öğrenciler de kapsam dışında tutulacak, muaf tutulacak öğrenciler ise üniversitelerin yetkili organlarınca belirlenecek.

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